Международный банк реконструкции и развития выделит $100 млн на реализацию рамочного проекта «Комплексное развитие средних городов» в Узбекистане.
Срок погашения займа – 30 лет, включая 5-летний льготный период. Вклад государства в проект составляет $24,12 млн в виде налоговых и таможенных льгот, а также покрытия расходов по переселению, сообщает CA-News.
Пироект будет реализовываться в городах – Янгиюль (Ташкентская область), Каган (Бухарская область) и Чартак (Наманганская область).
На период реализации проекта от таможенных платежей освобождаются ввозимые товары и транспортные средства, оборудование, технологии и материалы. Юридические лица-нерезиденты освобождаются от уплаты налога на прибыль юридических лиц, а физические лица-нерезиденты – от уплаты налога на доходы физических лиц.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Писари молики бозори “Султони Кабир” ба 8,6 соли зиндон маҳкум шуд.
Фурӯши 8 ҳавопаймои "Ӯзбекистон ҳаво йулларӣ" барои пардохти қарз
Ғолибони марҳилаи дуюми иқдоми «Пардохти муваффақ»-и Tcell муайян шуданд!
Охун ва Аврора ном гузоштани тифлон манъ аст. Ба волидон номгузориро хотиррасон намуданд
Кумитаи забон: “Русия”, “Москав”, “Узбакистон” - номҳои ҷуғрофии хориҷиро таҳриф накунед!
Президент аз 10 сафири навтаъин эътимоднома қабул кард
Таъсиси ҷамъияти дӯстии “Ӯзбекистону Тоҷикистон” дар Тошканд
Заҳролудшавии 14 нафар кӯдакон аз хот-дог дар Душанбе
Ҷаримаи омӯзгорони Суғд барои ба дарсҳо ҳозир нашудани шогирдон
БМТ: Ҳаҷми пули нақд дар гардиш 1,1 млрд. сомонӣ афзуд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста