Суд столичного района Исмоили Сомони приговорил Кабира Кабирова к 8,6 годам лишения свободы. Кабиров является сыном владельца рынка Султони Кабир - Авазхона Кабирова.

Суд признал Кабирова виновным по ч. 3 ст. 212 Уголовного Кодекса Таджикистана (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)

По словам источника в суде района Исмоили Сомони, суд вынес решение на прошлой неделе, и оно еще не вступило в законную силу.

«То есть, адвокаты заключенного могут подать кассационную жалобу в вышестоящее инстанции», - сказал он.

Источник заявил, что на данный момент Кабиров находится в душанбинском СИЗО.

Напомним, ночью 23 марта 19-летний Кабир Кабиров, находясь за рулем автомашины «Лексус-450», на проспекте Рудаки в центре столицы попал в автокатастрофу, которая унесла жизни двух его пассажиров - 19-летних Саидджафара Саидова и Некзода Сахобиддинзода. Тяжелые травмы получил и третий пассажир - Саидвали Убайдуллоева.

Водитель превысил допустимую скорость передвижения, его автомашина сначала врезалась в бетонное ограждение у дороги около здания таджикского парламента, а затем в столб.

Душанбинское управление внутренних дел обвинило Кабирова в нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст.212 УК РТ)». УМВД опроверг информацию о том, что Кабиров был в состоянии алкогольного опьянения, а также то, что ДТП произошло в результате гонок.

«Мы установили его маршрут и подняли записи камер «Безопасный город». Никакой гонки не было, до ДТП он останавливался на светофорах и не нарушал правил ПДД. Также не подтвердилась версия о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщал тогда источник.

Кабир Кабиров учился на первом курсе факультета международных отношений Таджикского национального университета.

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