Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана готовит к изданию каталог географических названий республики. После выхода книги и утверждения соответствующего решения, все топонимы Таджикистана будут приведены в соответствие с нормами современного таджикского языка.

Об этом сегодня заявила председатель данного комитета Гавхар Шарофзода. По ее словам, сам народ требует переименовать населенные пункты, названия которых не соответствуют традициям таджикской нации или употребляются в искаженном варианте.

"Наши комиссии ездят по кишлакам и джамоатам, проводят встречи с населением, они встречают нас радушно", - сказала Шарофзода.

В качестве примера она привела название кишлака Пору: "Опираясь на источники и архивные материалы, мы выяснили, что название села Пору происходит от слова Пойруд (другой вариант Поруд), то есть "река, находящаяся внизу, у ног".

Шарофзода признала факт, что в Таджикистане часто повторяются названия «Истиклол» и «Вахдат», есть различные варианты топонимов на основе имен великих людей: "Например, в одном месте встречается топоним Сино, в другом – А. Сино, в третьем –Абу Али ибни Сино".

Чиновник сообщила, скоро будет выпущен каталог географических названий Таджикистана, в котором все топонимы будут приведены в соответствие с нормами современного таджикского языка.

После этого названия таджикских городов и сел, других географических объектов не будут подлежать переводу на другие языки, в том числе и на русский.

Как известно, таджикские географические названия «Кулоб», «Хисор», «Панчакент», «Мастчох» и другие по традиции на русском языке пишутся как «Куляб», «Гиссар», «Пенджикент», «Матча».

Вместе с тем, она отметила, что некоторые названия в русском языке сохраняют свое традиционное название согласно нормам этого языка.

Например, названия «Куляб» и «Гиссар» были приняты на русский язык еще до установления советской власти. Поэтому исторически сложившаяся традиция будет сохранена, но таких названий мало. А новые топонимы обязуют писать так, как они пишутся на таджикском языке.

Шарофзода рекомендовала журналистам также не подвергать искажению на таджикском языке иностранные географические названия.

"Вместо "Русия" нужно писать правильное название этой страны - Россия, вместо "Маскав" – Москва, а вместо "Узбакистона" - Узбекистан", - сообщила глава комитета по языку.

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