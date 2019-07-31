Президент Монголии Халтмагийн Баттулга подарил лошадь 13-летнему сыну президента США Дональда Трампа, Бэррону, сообщает CA-NEWS.
Лошадь очень значима в монгольской культуре. Это традиционный подарок мальчикам. Самым дорогим и желанным подарком для людей в монгольской империи была и остается лошадь.
Бэррон – единственный сын Дональда Трампа от его третьей жены Мелании Трамп, модели из Словении.
На данный момент президент Монголии находится с госвизитом в США. Он возглавляет представительную делегацию, в составе которой — глава МИД Дамдины Цогтбаатар, председатель парламентского комитета Дуламсурэнгийн Оюунхорол, секретарь Совбеза Амаржаргалын Гансух и руководитель администрации президента Зандаахуугийн Энхболд.
В рамках своего визита Баттулга проведет встречу в формате тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом, а также переговоры в расширенном составе. Кроме того, президент Монголии встретится с представителями законодательного органа США для обсуждения закона о торговле Монголии с третьими странами, который был представлен на рассмотрение Конгрессу.
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