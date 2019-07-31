В столичном Дворце нации президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня принял верительные грамоты от новоназначенных послов десяти государств мира.

Лидеру Таджикистана свои верительные грамоты вручили послы Казахстана Аскар Таджибаев, Индии Вирадж Сингх, Пакистана Имран Хайдар, Великобритании и Северной Ирландии Меттию Лоусон, Грузии Зураб Абдушелишвили, Южной Кореи Кан Джэ-квон, Боснии и Герцеговины Самир Веладзик, Колумбии Альфонсо Лопес Кабалеро, Австралии Грейм Михан и Эфиопии Гирма Тамесген Баркесса, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон, поздравив новых послов с началом дипломатической карьеры в Таджикистане, выразил уверенность в том, что они будут "трудиться во благо народов своих стран и Таджикистана", отмечается в сообщении.

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