Туркменистан продолжает ужесточать транзит товаров, в то время, как другие страны региона упрощают грузоперевозки посредством своей территории друг другу.
С 1 сентября Туркменистан планирует ужесточить процедуру таможенного транзита товаров, сообщает ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на копии уведомления туркменской таможни российской стороне.
Отмечается, что с первого дня осени туркменское таможенное ведомство не будет выдавать разрешения на таможенный транзит товаров через территорию страны, если не будут предоставлены ряд документов.
Это, в частности, документы, содержащие сведения о наименовании и местонахождении отправителя (получателя), стране отправления (назначения), наименовании и местонахождении перевозчика товаров либо экспедитора (если разрешение получает экспедитор), транспортном средстве и его водителе, виде или наименованиях, количестве, стоимости товаров, весе и объеме, классификационных кодах товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров, общем количестве грузовых мест, пункте назначения товаров, грузовых операциях в пути, сроке перевозки, маршруте.
При этом рекомендуется иметь при себе указанные сведения в том числе на туркменском языке.
Таджикистан уже не пропускает
Туркменистан в течение последнего полугодия не разрешает транзит таджикских товаров через свою территорию.
Соответствующие министерства и ведомства Таджикистана не могут объяснить, с чем может быть связан такой демарш Туркменистана.
В таджикском Минтрансе говорят, что неоднократно посредством внешнеполитического ведомства были направлены многочисленные обращения к туркменской стороне по поводу выяснения причин запрета, которые так и остались без ответа.
Таджикские власти решили проблему грузоперевозок альтернативными, хотя и более протяженными направлениями.
Так, для грузоперевозок посредством автотранспорта используются два маршрута: через Узбекистан до казахского порта Актау (на берегу Каспийского моря) и через Баку и далее посредством территории Азербайджана.
Железнодорожная грузоперевозка из/до порта Актау осуществляется посредством дорог Каракалпакии.
Хотя этот маршрут по сравнению с дорогой через Туркменистан является более протяженным, но узбекские и казахские коллеги предоставили 50% скидку, чтобы минимизировать расходы таджикских грузоперевозчиков.
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Кулли ахбор
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Ариец11
А че нельзя было договорится через Афганистан? Построить даже дорогу там обойдётся дешевле чем обогнуть через Узбекистан, Казахстан и Азербайджан.