В Таджикистане нередки случаи, когда государственные служащие, должностные лица, судьи и иные уполномоченные лица применяют нормы законодательства неправильно. Но бывают случаи, когда неправильное применение норм законодательства становится повседневной практикой.

Юридическая компания «Химоя» составила свой рейтинг наиболее распространенных случаев такой практики в Таджикистане.

Итак,

1. При расторжении брака, судьи почти всегда оставляют детей с матерями, хотя закон устанавливает, чтобы в первую очередь исходили из интересов детей, а не родителей.

Часть 4, статьи 65 Семейного кодекса гласит:

«Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом, исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и другое)».

2. Согласно части 4, Закона РТ «О документах, удостоверяющих личность», паспорт гражданина Республики Таджикистан выдается на следующие сроки:

«1) паспорт гражданина Республики Таджикистан образца 1996 года:

— со дня достижения лицом 16 летного возраста до достижения им 25 летнего возраста;

— со дня достижения лицом 25 летного возраста до достижения им 45 летнего возраста»;

Однако на самих паспортах образца 1996 года написано, что паспорт нужно менять в 40 лет.

Закон имеет большую юридическую силу, чем иные инструкции и правила, но нередки случаи привлечения к административной ответственности лиц, не менявших паспорта образца 1996 года после 40 лет до достижения ими 45 летнего возраста.

3. Безосновательные остановки автомобилей и проверка документов водителей. Законодательство РТ устанавливает причины, по которым водителей имеют право останавливать, а также четкий перечень документов, которые сотрудники ДПС имеют право проверить. Однако зачастую сотрудники ГАИ останавливают всех и проверяют все…

Права и обязанности Водителей и сотрудников ДПС (ГАИ) в Республике Таджикистан!

Проверка документов — ГАИ

4. Судьи при расторжении брака не назначают алиментов, если нет отдельного требования. Мы об этом ранее делали публикацию и подробно раскрыли вопрос.

5. Комиссии по упорядочению традиций, торжеств и обрядов без законных оснований и ордеров проникают в жилые помещения. Этот вопрос мы тоже подробно раскрыли в статье.

6. Нотариусы удостоверяют «отказ от наследства» с нарушением ряда норм законодательства. Часть 1, статьи 1179 ГК РТ устанавливает 6 месячный срок отказа от наследства. Однако нотариусы на основании пункта 249 Инструкции «О порядке совершения нотариальных действий государственными нотариусами государственных нотариальных контор республики Таджикистан» где говорится «По истечении установленного законом срока для принятия наследства, нотариусы удостоверяют подписи лишь на заявлениях, содержащих информацию о непринятии наследства и отсутствии у лица намерений обращаться в суд для восстановления срока для принятия наследства или раздела наследственного имущества» удостоверяют «отказ» и после установленного 6 месячного срока.

Данный пункт нигде в законах не отражается и по сути противоречит законодательству. Также в данном заявлении, которое не может считаться «отказом от наследства» нельзя указывать последствия части 3, ст. 1179 «Отказ от наследства не может быть впоследствии отменен или взят обратно».

Более того, наследники утрачивают право отказа от наследства, если фактически приняли наследство. Пункт 4, ст. 1179 ГК РТ «Наследник утрачивает право отказаться от наследства по истечении предоставленного ему для этого срока. Он утрачивает это право также и до истечения указанного срока, если фактически вступил во владение наследственным имуществом либо распорядился им, либо обратился за получением документов, удостоверяющих его право на это имущество».

Например, наследственным имуществом является жилое помещение. Когда лицо обращается к нотариусу для отказа от наследства и предъявляет свой паспорт, где его прописка это адрес наследуемого жилого помещения, то нотариус не имеет право удостоверять отказ так как на лицо фактическое принятие наследства.

Нам удалось при рассмотрении конкретного дела в судебном порядке отменить такой «отказ» и доказать, что наследник, фактически принявший наследство, теряет право отказа от наследства.

7. Проверки хозяйствующих субъектов с нарушением установленных требований законодательства со стороны проверяющих органов.

Не редки случаи, когда хоз. субъектов проверяют с нарушением ряда требований действующего законодательства. Не уведомляют заранее о проверках, не соблюдают сроки периодичности проверок и не делают записей в книгу регистраций. Мы этот вопрос ранее раскрывали подробно.

8. "Шахри бехатар", когда нарушение было сделано более чем 6 месяцев назад, а сотрудники ГАИ требуют платить штрафы даже за прошлые года. Мы эту тему ранее подробно раскрывали. Также во время пресс-конференции Министра внутренних дел мы задали этот вопрос Министру, который обещал поставить точку в этом вопросе. Подробнее тут.

9. Курить на улице запрещают, а в заведениях разрешают. Хотя по закону все наоборот. Мы этот вопрос тоже поднимали не один раз. По действующему законодательству РТ, курение сигарет (носа) не запрещено на улице. Закон «Об ограничении использования табачных изделий» и КоАП РТ не запрещают курение на улице, но полностью запрещают курение в помещениях.

10. Выдуманные притоны. К сожалению, из-за неправильной правоприменительной практики статьи УК РТ в основном страдают гостиницы. Администрации любых гостиниц, домов отдыха и т.п. настолько напуганы, что их обвинят в создании притонов, и категорически не вселяют двух разнополых лиц, не состоящих в браке в один номер. Этот вопрос мы тоже подробно раскрывали тут.

Ранее юридическая компания "Химоя" составила ТОП 7 противоречивых законодательных норм Таджикистана по версии «Химоя».

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