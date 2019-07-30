В «Душанбе Молл» открылась выставка фотоисторий, рассказывающая о жизни бывших заключенных. В экспозиции 14 портретов. Все герои прошли через нары, и все болели или болеют гепатитом, туберкулезом или имеют ВИЧ-статус.

Их судимость и заболевание (даже уже излеченное) не дает им нормально жить в обществе.

«Меня никуда не берут на работу, - говорит Денис Игонин, отсидевший за изнасилование, но отвергающий обвинения. – Все – из-за судимости. А когда узнают, что я лечусь от ВИЧ, так вообще даже не общаются».

Но есть и те, кто вопреки всему достиг успеха.

Этой выставкой Общественная организация «СПИН Плюс» хочет изменить отношение людей к бывшим заключенным и тем, кто живет с ВИЧ. Показ продолжится до 3 августа.

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