АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
- Сегодня с журналистами встретятся руководители Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитета по языку и терминологии, ОАХК «Барки Точик».
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 ИЮЛЯ
1939 – Началось строительство Большого Ферганского канала.
2009 – Состоялась церемония официального запуска Сангтудинской ГЭС-1.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 ИЮЛЯ
1914-1987 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Санавбар Бакаева.
1940 – Родился художник Валерий Манин.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла.
По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.
По районам республиканского подчинения – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 31-36 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 39-41 тепла.
По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 36-38 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 39-41 тепла.
По городу Хорог – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 33-35 тепла.
Боздошти ду корманди милитсия барои куштор дар клуби шабонаи VIP дар Душанбе
Чӣ гуна дар гармии тафсони офтоб тухм бирён карданӣ шудем ва аз ин чӣ натиҷае ҳосил шуд?
ХМК: Барои таъмини пурраи аҳолӣ бо оби нӯшокӣ 10 млрд. сомонӣ маблағ зарур аст
Аввалин қадамҳо ва табассумҳои пинҳонии Осия
Тирамоҳ дар Тоҷикистон аввалин бонки исломӣ боз шуда метавонад
Тоҷикистон ба маблағи 200 млн. доллар 5 созишномаи нави сармоягузорӣ ба имзо расонид
Афзоиши ҷинояткорӣ ва ҳолатҳои худкушӣ миёни занон дар Суғд
Лагери тобистонаи Каритас Олмон барои кӯдакони дорои маъюбият
Як зани душанбегӣ бо корд ба ҳамсоязан дарафтод
Дар Хуҷанд се нафарро аз ғарқшавӣ наҷот доданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста