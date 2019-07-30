Руководство министерства промышленности и новых технологий Таджикистана не владеет информацией относительно создания министерством образования и науки республики предприятия по производству детской обуви.

«Относительно этой инициативы уважаемого министра образования мы не владеем какой-либо информацией», - сказал глава Минпрома Заробиддин Файзуллозода 30 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Однако, отметил он, мы точно знаем, что у нас в республике функционируют предприятия по выпуску обуви, которые реализуют свою продукцию не только внутри страны, но и за ее пределами.

К примеру, подчеркнул министр, в Согдийской области действует ООО «Чарм», которым налажены все производственные циклы: от первоначальной обработки кожи до выпуска конечной продукции.

По его словам, выпуск продукции предприятие производит с использованием современных технологий. «Производится обувь для Вооруженных сил Таджикистана, а также для рядовых граждан», - сказал министр.

Он отметил, что в нынешнем году данное предприятие запустило также мощности по производству детской обуви. «Предприятие готово производить обувь для школьников, если будет такой заказ», - добавил глава Минпрома.

Напомним, ранее министр образования и науки Нуриддин Саид сообщил журналистам, что его ведомство намерено открыть при Техническом колледже страны фабрику по производству детской обуви.

«Представьте, есть 2 млн учащихся помимо студентов, если посезонно каждый из них будет носить три пары обуви, необходимо порядка 8 млн. пар обуви, а то и больше», - сказал глава Минобрнауки 19 июля на пресс-конференции.

При этом он обосновал это решение и финансово. «Мы считаем, что это правильное решение, к этому делу привлечены и наши отечественные бизнесмены. Соответственно это и рабочие места и отечественное производство и поддержка предпринимателей и доход в бюджет страны, а также это делается с целью импортозамещения», - сказал министр.

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