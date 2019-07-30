«Острой нехватки иностранной валюты, в частности, долларов в Согдийской области не ощущается, и с выдачей долларов в настоящее время больших проблем нет», - заявил на пресс-конференции 30 июля руководитель регионального отделения Национального банка Таджикистана в Худжанде Навруз Валиев.

По его словам, все кредитные организации области выдают денежные переводы, осуществленные в долларах, долларами.

«Что касается обеспечения спроса в долларах тех юридических лиц, которые занимаются импортом товаров, то в настоящее время в пределах 80-90% их потребностей в этой валюте удовлетворяются», - сказал он.

Причиной относительной нехватки долларов Навруз Валиев назвал дефицит торгового баланса.

«Я не зря привел статистику о торговом балансе. Экспорт товаров осуществлен на $224,5 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 20,2%. Вместе с тем, наоборот, импорт товаров вырос на 8,8% и составил $787,4 млн. В результате дефицит торгового баланса по сравнению с этим периодом прошлого года вырос на 27,4% и составил $562,9 млн. Но несмотря на отрицательный торговый баланс мы всем хозяйствующим субъектам на территории Согдийской области продали 680 млн. долларов», - сказал Валиев.

Глава регионального отделения Нацбанка отметил, что проблемы с нехваткой долларов будут существовать до тех пор, пока значительно не будет снижен дефицит торгового баланса.

«Мы тогда сможем удовлетворить все потребности хозяйствующих субъектов, когда будем производить импортируемые товары у себя. Мы должны стремиться сокращать разницу между импортом и экспортом товаров», - отметил Валиев.

Говоря о проблемных банках, Навруз Валиев сказал, что «Агроинвестбанк» и «Точиксодиротбанк» все еще продолжают сталкиваться с большими финансовыми проблемами.

«Агроинвестбанк» за этот период сократил количество вкладчиков на 12900, которым выплачено 10 млн. 85 тысяч сомони. Остаток суммы, которую этот банк должен выплатить как физическим, так и юридическим лицам составляет 178,1 млн. сомони (10 235 владельцев счетов). «Точиксодиротбанк» выплатил 4 млн. 106 тысяч сомони 1 561 вкладчикам. Их долг перед населением и юридическими лицами области составляет 41 млн. 692 тысяч сомони по 1207 расчетным счетам, как физических, так и юридических лиц», - сообщил он.

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