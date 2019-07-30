Шестилетняя Осия уже умеет сидеть и вставать на ноги, тяжелое состояние уже позади.
«Никакой надежды не было, отсюда с такой степенью ожогов редко, кто выходит. Слава богу, все позади», - рассказал ее отец Шерзод Зулфонов.
Доктора сейчас работают с ребенком, чтобы она могла ходить.
Напомним, девочка с ожогами 60% поверхности тела была доставлена в больницу полтора месяца назад. Ее подожгли подростки. Главного виновного отправили в Республиканский центр психического здоровья, а двух других – в спецшколу.
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