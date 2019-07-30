Раджабали Одинаев и Идибек Иброхимов в период управления компанией «Умед-88» получили от «Агроинвестбанка» 26 млн сомони в качестве кредита и не вернули деньги в намеченные сроки.
Об этом 30 июля сказали на пресс-конференции в антикоррупционном ведомстве страны.
Там отметили, что в ближайшее время суд города Душанбе рассмотрит данное уголовное дело и примет решение.
«Скорее всего, кредит банка в размере 26 млн. сомони согласно решению суда будет погашен за счет продажи имущества осужденных», - отметили в ведомстве.
В антикоррупции добавили, что Одинаеву и Иброхимову не грозит новое наказание из-за появления нового долга.
Верховный суд Таджикистана в сентябре 2018 года приговорил владельца компании «Умед-88» Раджабали Одинаева к 24 годам колонии. Его обвинили в хищении средств, выданных в качестве кредита в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями, а также в присвоении и растрате государственных средств. Такие же обвинения были предъявлены Идибеку Иброхимову, директору компании "Умед-88". Его осудили на 22 года.
Ранее председатель Верховного суда Таджикистана Шермухаммад Шохиён сообщал журналистам, что глава компании «Умед-88» обвиняется в совершении семи преступлений. Однако тогда он отказался раскрыть детали уголовного дела из-за того, что «некоторые поступки Одинаева имеют секретный характер». По этой же причине, по его словам, дело рассматривалось в закрытом режиме.
Раджабали Одинаев и Идибек Ибрагимов были арестованы осеню 2017 года после того, как президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с предпринимателями подверг резкой критике министерство финансов страны за то, что "разными непонятными способами" предоставило «Умед-88» из госбюджета средства в размере более 170 миллионов сомони. Средства должны были быть возвращены не позднее 31 декабря 2015 года, однако так и не были возвращены.
Компания «Умед-88», наряду с несколькими другими компаниями занимала доминирующее положение на топливном рынке Таджикистана.
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