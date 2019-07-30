Двое сотрудников ОВД района Сино города Душанбе задержаны в связи с убийством в ночном клубе в середине июля. В МВД подтвердили эту информацию, но воздержались от подробностей.

«Алиджон Азиззода и Алишер Сафиев задержаны в связи с убийством в ночном клубе. Однако нам неизвестно, как они причастны к убийству, возможно, были свидетелями. Уголовное дело расследуется прокуратурой района Исмоили Сомони», - сообщил «АП» пресс-секретарь МВД Умарджони Эмомали.

В прокуратуре района Сомони города Душанбе «АП» подтвердили информацию о возбуждении уголовного дело в отношении сотрудников милиции, но также не стали рассказывать подробности.

Между тем, по данным газеты «Имруз News», сотрудники милиции подозреваются в убийстве 33- летнего жителя района Кушониён в ночном клубе VIP в ночь на 14 июля. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ст. 104 УК РТ).

«Их задержали по показаниям Акмала Алиматова во время попытки побега из страны на границе с Узбекистаном», - сообщает издание.

Напомним, самого 31-летнего уроженца города Душанбе Акмала Алиматова 17 июля столичная милиция объявила в розыск.

«Мужчина был ранее осужден в Таджикистане и России четыре раза - за хулиганство, незаконное пересечение госграницы, грабежи. Акмал Алиматов на этот раз разыскивается по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью человека», - сообщалось тогда на сайте УМВД по городу Душанбе.

Фото МВД РТ

По данным «Имруз News», Акмал Алиматов сам пришёл в прокуратуру района Сомони и дал показание против милиционеров.

“Алиматов не признаёт себя виновным в убийстве человека. Он дал показание против работников милиции района Сино. Расследование покажет, насколько правдивы его показания», - сообщил источник издания в прокуратуре района Сомони.

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