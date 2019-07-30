Олимпийский чемпион по метанию молота Дильшод Назаров намерен выиграть путевку на Олимпийские игры – 2020 в Токио осенью этого года.
Об этом 30 июля на пресс-конференции Комитета молодежи и спорта заявил сам спортсмен.
«С 27 сентября по 6 октября 2019 года в Катаре пройдет чемпионат мира по лёгкой атлетике, где можно завоевать лицензии на предстоящую Олимпиаду, - сказал он. – В настоящее время я усиленно веду подготовку к этим соревнованиям».
По мнению чемпиона Олимпийских Игр-2016, действующее трёхстороннее соглашение между комитетом, НОК и федерацией лёгкой атлетики РТ о подготовке спортсменов к олимпийским играм, идет на пользу всем спортсменам, которые ведут борьбу за олимпийские путевки.
В документе четко определены задачи каждой структуры по поддержке спортсменов, источники финансовых средств, обеспечение участия в сборах и международных турнирах.
Следует отметить, что в этом году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла новые квалификационные правила, согласно которым попасть на Олимпиаду стало сложнее. Теперь процесс квалификации на Олимпиаду проходит по двум направлениям.
Чтобы участвовать в Олимпиаде-2020, спортсмену нужно выполнить квалификацию по времени (квалификационное окно), которое действует с 1 мая 2019 года до 29 июня 2020 года.
Второй путь к олимпиаде – отбор по рейтингу в конце квалификационного окна.
Кроме того, на предстоящем чемпионате мира по легкой атлетике также разыгрываются путевки. Дильшод Назаров намерен решить вопрос именно на этом чемпионате.
На чемпионате мира соревнования по метанию молота пройдут 1-2 октября в Дохе на стадионе «Халифа».
Дильшод Назаров заявил, что проблем с подготовкой к квалификационным соревнованиям у него нет.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Боздошти ду корманди милитсия барои куштор дар клуби шабонаи VIP дар Душанбе
Чӣ гуна дар гармии тафсони офтоб тухм бирён карданӣ шудем ва аз ин чӣ натиҷае ҳосил шуд?
ХМК: Барои таъмини пурраи аҳолӣ бо оби нӯшокӣ 10 млрд. сомонӣ маблағ зарур аст
Аввалин қадамҳо ва табассумҳои пинҳонии Осия
Тирамоҳ дар Тоҷикистон аввалин бонки исломӣ боз шуда метавонад
Тоҷикистон ба маблағи 200 млн. доллар 5 созишномаи нави сармоягузорӣ ба имзо расонид
Афзоиши ҷинояткорӣ ва ҳолатҳои худкушӣ миёни занон дар Суғд
Лагери тобистонаи Каритас Олмон барои кӯдакони дорои маъюбият
Як зани душанбегӣ бо корд ба ҳамсоязан дарафтод
Дар Хуҷанд се нафарро аз ғарқшавӣ наҷот доданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста