Столичная администрация объявила конкурс на более 25 свободных вакансий в администрации мэрии, а также опубликовала примеры вопросов для собеседования.

Основные требования к претендентам — это высшее образование, знание государственного языка, истории, национальных ценностей, нормативно-правовых актов и профильные знания. Опыт работы не менее двух-трех лет, сообщается на сайте администрации Душанбе.

В частности, сотрудники требуются в аппарат мэра: заведующий и главный специалист в Управлении строительства и коммунальных услуг мэрии, главные специалисты в Департамент информации и внешних связей, ведущие специалисты и специалисты в управлении финансов, экономики и прогнозирования, специалисты по хозяйственной части и другие.

Кроме этого, в структуре исполнительного органа государственной власти города Душанбе объявлены 14 вакантных мест: там нужны специалисты в бухгалтерию, Управление по делам женщин и семьи, по правам ребенка, по делам религии и упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов, по охране окружающей среды.

Желающие принять участие в конкурсе могут обращаться в Отдел кадров аппарата председателя города Душанбе.

Сообщается, что ежемесячная заработная плата главного специалиста и замначальника управления составит 1696 сомони, ведущего специалиста - 1032 сомони и специалиста - 846 сомони.

А ты знаешь, что такое демократия, MS Word, интернет и антивирус?

Наряду с объявлением о конкурсе вакантных мест, на сайте мэрии опубликованы образцы вопросов для собеседования. Там более 300 вопросов, касающиеся экономики, истории, юриспруденции, национальных ценностей, нормативно-правовых актов, образования и медицины, а также новых технологий и интернета.

В начале идут экономические вопросы, в частности, что такое ВВП, национальная экономика, акционерное общество, потребительская корзина, мораторий, личный доход, приватизация, грант, кредит, мониторинг, государственный долг и другие.

Есть вопросы о политике - о партиях Таджикистана, о парламенте, об его функциях, о полномочиях Маджлиси милли и т.д.

Далее большая часть вопросов посвящена современным технологиям, интернету и отдельным компьютерным программам.

В частности, будут спрашивать что такое роутер, WEB, браузер, сайт, драйвер, антивирус, Ms-word, интернет, Windows, панель задач, корзина. Есть даже вопросы о функциях отдельных клавиш на компьютерной клавиатуре, таких как Win, Tab, Caps Lock, Backspace, Page Up ва Page Down.

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