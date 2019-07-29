Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы, которая создана в рамках стратегических приоритетов Коалиции против пыток, 26 июня текущего года встретилась с экс-министром промышленности Таджикистана Зайдом Саидовым, отбывающем наказание в колонии Вахдата, в которой в мае этого года произошел бунт.

Об этом говорится в отчете Группы от 29 июля. Это первая встреча независимых правозащитников с Саидовым спустя 6 лет после его ареста.

Правозащитники отмечают, что Зайд Саидов стал единственным заключенным, с которым удалось встретиться мониторинговой группе за шесть месяцев 2019 года.

В сообщении отмечается, 26 июня 2019 года Уполномоченный по правам человека Таджикистана Умед Бобозода, сотрудник аппарата УПЧ Хусниддин Нидоев и член мониторинговой группы Коалиции посетили Исправительное учреждение 3/2 Главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции РТ в городе Вахдат и провели встречу с Зайдом Саидовым.

«Встреча прошла в комнатах для длительных свиданий без присутствия сотрудников пенитенциарного учреждения. В кабинете не было выявлено камер видеонаблюдения. Визуальное наблюдение не показало явных проблем со здоровьем, ходит хорошо, сидит свободно, ведет себя уверенно, внешних признаков насилия (ссадины, синяки) не наблюдалось», - говорится в отчете.

В ходе интервью Зайд Саидов отметил, что у него нет особых жалоб на здоровье, имеются проблемы с желудком и поэтому он держит диету.

«Информацию о ранении во время бунта не подтвердил, указав на то, что когда начался бунт, он планировал идти спать и направился в сторону барака, к нему подошел другой заключенный и увел его оттуда. В этот момент он упал и получил небольшие травмы, получил незамедлительную медицинскую помощь», - сообщают правозащитники.

По их данным, Саидов сказал, что последний раз встречался с членами семьи до бунта, во время проведения расследования встречи запрещены.

«Других жалоб на условия содержания не имел, отметив, что отношение к нему хорошее, давления нет, привлекается к работе на производстве, иногда дает консультации руководству. Условия в этом закрытом учреждении удовлетворительные, построили новую столовую и туалеты. С приходом нового руководства сократились случаи коррупции и вымогательства», - говорится в сообщении.

Группа по мониторингу мест лишения и ограничения свободы продвигает ратификацию Факультативного протокола к Конвенции против пыток и создания национального превентивного механизма, а также намеревается добиться создание механизма независимого общественного мониторинга мест лишения свободы.

За первое полугодие 2019 года было проведено 7 других мониторинговых визитов, в частности в психиатрические учреждения, более подробно о которых можно узнать на сайте Коалиции www.notorturetj.org

Зайд Саидов приговорен к 29 годам тюрьмы по обвинениям в мошенничестве, получении взятки, изнасиловании, многоженстве, незаконном лишении свободы, в подделке документов.

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