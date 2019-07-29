Глава Хатлонской области Курбон Хакимзода сегодня на пресс-конференции сказал, что первые лица госорганизаций, которые не участвовали в своих пресс-конференциях, будут наказаны.
Журналисты пожаловались главе области, что некоторые руководители областных организаций и учреждений не участвуют в пресс-конференции и поручают проводить их своим заместителям, которые не могут отвечать на многие вопросы.
Глава области отметил, что случаи бывают, что руководитель госучреждения или председатель района может заболеть и в этих случаях можно понять.
«Но если руководитель сидит в кабинете и поручает проводить пресс-конференцию своим замам, его действия непростительны. Пресс-конференции проводятся по поручению президента страны», - добавил он.
Хакимзода поручил информационно-аналитическому отделу администрации области собрать и представить главе области информацию о тех чиновниках, которые лично не участвуют в пресс-конференции.
«Календарь проведения пресс-конференций утвержден и все руководители областных госорганизаций и председатели городов и районов обязаны лично проводить их. Отвечать на вопросы журналистов, предоставить информацию. Если мы хотим развития страны нам нужно тесно сотрудничать со СМИ», - сказал Курбон Хакимзода.
По словам журналистов, восемь руководителей областных госучреждений не участвовали в пресс-конференции, а их заместители не смогли отвечать на вопросы журналистов.
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