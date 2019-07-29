Мобильный кошелек ТезСум, разработанный компанией Tcell совместно с Первым Микрофинансовым Банком, обновился и наполнился новым функционалом. Теперь пользователи ТезСум могут оплачивать поездки на Олу4а такси!

ТезСум играет роль личного помощника для быстрой оплаты счетов. Здесь вы можете оплачивать более 150 услуг: пополнение баланса таджикских и международных мобильных операторов, коммунальные услуги, домашний интернет и телевидение, банковские займы и многое другое. Теперь к списку услуг добавилась еще одна удобная функция: оплачивайте поездки в Олу4а такси через кошелек ТезСум посредством QR-кода!

В салоне каждого такси «Олу4а» будет находится QR-код для оплаты поездки. Просканировав код прямо в приложении ТезСум, и введя нужную сумму, вы сможете за несколько секунд оплатить поездку!

Для использования данной функции необходимо скачать (или обновить) приложение ТезСум и пополнить баланс, чтобы оплачивать счета или переводить деньги!

Приложение ТезСум постоянно развивается и наполняется новыми функциями. В скором времени, ТезСум представит еще больше функционала для вашего удобства.

Присоединяйтесь к ТезСум: оплачивайте более 150 услуг или переводите деньги – в любое время дня и ночи, в любом месте и без комиссии!

ТезСум – удобство мобильных переводов!

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED).

ЗАО «Первый Микрофинансовый Банк» предоставляет полный спектр банковских услуг через свою общенациональную сеть и своих банковских платежных агентов. Мажоритарным акционером является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED).

AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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