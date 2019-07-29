Задолженность за счет потребления электроэнергии и тепла на 1 июля этого года достигла 2,5 млрд. сомони (около $265 млн), говорится в распространенном пресс-релизе «Барки точик».
Отмечается, что в связи с неполной оплатой электроэнергии потребителями дебиторские задолженности компании в первой половине этого года выросла почти на 140 млн сомони.
Среди основных должников «Барки точик» указываются Агентство ирригации и мелиорации (163 млн сомони), дехканские хозяйства (175 млн сомони), бюджетные учреждения и организации (60 млн сомони), ГУП «ЖКХ» (40 млн сомони), СП «Таджиккимиёсаноат» (25 млн сомони).
Ранее в «Барки точик» отмечали, что задолженность населения республики за счет потребления электроэнергии составляет около 1 млрд сомони.
Экспорт принес $38 млн
В первой половине этого года «Барки точик» экспортировал в соседние страны около 1 млрд 255 млн кВт.ч электроэнергии.
В частности, отмечают в энергохолдинге, около 638 млн кВт.ч электроэнергии поставлялось в Афганистан, более 592 млн кВт.ч – в Узбекистан и почти 25 млн кВт.ч – в Кыргызстан.
За счет внешних поставок «Барки точик» выручил более 361 млн сомони (свыше $38 млн).
В целом компания в первой половине нынешнего года поставила потребителям более 8,3 млрд кВтч. электроэнергии. Собранные средства составили 1 млрд 276 млн сомони ($135 млн).
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