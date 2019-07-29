Правительством Таджикистана в первой половине этого года заключено с инвесторами пять соглашений. Еще три инвестиционных соглашения находятся на стадии рассмотрения.

В рамках этих инвестиционных соглашений будут построены семь новых предприятий, сообщает Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом.

Отмечается, что на реализацию этих проектов иностранные и отечественные инвесторы направят $200 млн.

«В настоящее время Комитет продолжает работы по осуществлению инвестиционных проектов, при согласовании и утверждении которых в национальную экономику в ближайшие годы будут привлечены еще $100 млн», - говорится в сообщении.

По данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, на данный момент в республике реализуются 70 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 31,8 млрд. ($3,3 млрд).

Более половины финансирования реализуемых проектов осуществляется на кредитной основе, 43% - на безвозмездной основе (грант), а доля вложения правительства Таджикистана и других источников составляет 4,3%.

С начала реализации этих проектов до 1 июля этого года освоена почти половина суммы от общего объема этих проектов – 15,9 млрд. сомони ($1,6 млрд.).

Реализуемые проекты финансируются Азиатским банком развития, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Эксимбанком Китая, Исламским банком развития и другими инвесторами.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.