Предприниматель из Яккабагского района Кашкадарьинской области Бахриддин Исамов, обвиняемый в покушении на умышленное убийство заместителя хокима (главы администрации) района Мансура Туймаева, в настоящее время находится в Ташкенте для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, сообщает Газете.uz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Узбекистана.

20 июля прокуратура Яккабагского района возбудила в отношении Исамова, который облил бензином и поджег замхокима, пытавшегося бульдозером снести принадлежащее ему здание, уголовное дело по части 1 статьи 97 и статье 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).

Как отметили в Генпрокуратуре, Исамову было обеспечено право защиты, и он был допрошен в присутствии адвоката в качестве подозреваемого.

21 июля Исамов был задержан. Ему было предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



Учитывая совершение обвиняемым общественно опасного деяния, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы, и он определением суда от 22 июля был направлен в Ташкент для проведения судебно-психиатрической экспертизы в стационарных условиях, , пишет издание.

В отношении заместителя хокима района Мансура Туймаева также заведено уголовное дело и ведутся следственные действия, сообщает Генпрокуратура РУ.

В Яккабагском районе Кашкадарьинской области предприниматель облил бензином и поджёг заместителя хокима (главы администрации) района, который хотел снести его новый двухэтажный магазин и цех. Инцидент произошел 20 июля на глазах сотен очевидцев.

Заместитель хокима Яккабагского района по вопросам строительства Мансур Туймаев, который пришёл в сопровождении около двадцати сотрудников ОВД, после того, как водитель бульдозера не стал выполнять приказ снести здание, сам подошёл к бульдозеру и направил его на магазин, который в это время работал.



Предприниматель, который попросил не сносить его магазин, так как ему ещё не выплатили денежной компенсации, увидев, что его просьбы не принял во внимание, облил бензином Туймаева и поджёг его.

Окружающие смогли потушить загоревшегося заместителя хокима, чиновник был доставлен в больницу. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Он обвиняется в совершении действий, которые не входили в его служебные полномочия. Об этом сообщается на сайте Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана.

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