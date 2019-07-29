Предприниматель из Яккабагского района Кашкадарьинской области Бахриддин Исамов, обвиняемый в покушении на умышленное убийство заместителя хокима (главы администрации) района Мансура Туймаева, в настоящее время находится в Ташкенте для прохождения судебно-психиатрической экспертизы, сообщает Газете.uz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Узбекистана.
20 июля прокуратура Яккабагского района возбудила в отношении Исамова, который облил бензином и поджег замхокима, пытавшегося бульдозером снести принадлежащее ему здание, уголовное дело по части 1 статьи 97 и статье 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство).
Как отметили в Генпрокуратуре, Исамову было обеспечено право защиты, и он был допрошен в присутствии адвоката в качестве подозреваемого.
21 июля Исамов был задержан. Ему было предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Учитывая совершение обвиняемым общественно опасного деяния, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы, и он определением суда от 22 июля был направлен в Ташкент для проведения судебно-психиатрической экспертизы в стационарных условиях, , пишет издание.
В отношении заместителя хокима района Мансура Туймаева также заведено уголовное дело и ведутся следственные действия, сообщает Генпрокуратура РУ.
В Яккабагском районе Кашкадарьинской области предприниматель облил бензином и поджёг заместителя хокима (главы администрации) района, который хотел снести его новый двухэтажный магазин и цех. Инцидент произошел 20 июля на глазах сотен очевидцев.
Заместитель хокима Яккабагского района по вопросам строительства Мансур Туймаев, который пришёл в сопровождении около двадцати сотрудников ОВД, после того, как водитель бульдозера не стал выполнять приказ снести здание, сам подошёл к бульдозеру и направил его на магазин, который в это время работал.
Предприниматель, который попросил не сносить его магазин, так как ему ещё не выплатили денежной компенсации, увидев, что его просьбы не принял во внимание, облил бензином Туймаева и поджёг его.
Окружающие смогли потушить загоревшегося заместителя хокима, чиновник был доставлен в больницу. В отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Он обвиняется в совершении действий, которые не входили в его служебные полномочия. Об этом сообщается на сайте Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Узбекистана.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Лагери тобистонаи Каритас Олмон барои кӯдакони дорои маъюбият
Як зани душанбегӣ бо корд ба ҳамсоязан дарафтод
Дар Хуҷанд се нафарро аз ғарқшавӣ наҷот доданд
Ҳалокати ду нафар тиллоҷӯён дар Ховалинг зери сангпора
Мо ҳамеша пайи ҷустуҷӯи мактаби номдору овозадорем
То охири сол 100 автобуси нави «AKIA» ба роҳҳои Душанбе мебароянд
Медали тиллои паҳлавони навраси тоҷик дар Чемпионати Осиё
Душанбе 80 маҳбуси афғонро ба ихтиёри Кобул супурд
Орумбекзода: Маршировка барои донишҷӯён маҷбурӣ нест
Ширкати “Тоҷик Эйр” парвозҳояшро дубора аз сар гирифт
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
said1
Радует, что на чиновника тоже завели уголовное дело, несмотря, что он "пострадавший", т.к. фактически именно его абсолютно незаконные действия спровоцировали предпринимателя. Будем посмотреть, что из всего этого выйдет. И делать выводы.