Милиция задержала по факту нанесения ножевого ранения 27-летней женщине 34-летнюю жительницу столичного микрорайона Испечак. Поссорившись с соседкой, нападавшая сначала ее избила, а напоследок нанесла ножевой удар, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Пострадавшая госпитализирована.

Второе ЧП произошло на территории джамоата Чортеппа района Рудаки: неизвестный мужчина во время ссоры с 16-летним парнем нанес ему три ножевых ударов, юноша госпитализирован. По данному факту задержан 22-летний местный житель.

Третья поножовщина случилась в эти выходные в районе Спитамен Согдийской области. По факту нанесения ножевого ранения своему родному брату задержан 44-летний местный житель. Во время распивания спиртных напитков он нанес своему брату 16 ножевых ранений. Пострадавший в тяжелом состоянии был госпитализирован, сообщает МВД.

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