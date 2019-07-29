Трагедия произошла 27 июля во второй половине дня на золотодобывающем прииске «Шугнов» Ховалингского района. Стало о ней известно только сегодня.

Тела погибших при камнепаде 42-летнего уроженца города Куляб Бободжона Файзуллоева и 31-летнего жителя Пянджского района Дилшода Худоиева переданы родным, сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС и ГО Таджикистана Умеда Юсуфи.

При камнепаде получил ранения один местный житель.

По данному факту проводится расследование.

В джамоате Шугнов Ховалингского района расположен один из крупных золотоносных рудников Таджикистана. В настоящее время здесь заняты добычей золота пять компаний. Кроме того, более тысячи жителей Хатлонской области вручную добывают здесь золото.

Добыча золота в руднике Шугнов была начата в конце 19-го века царским Бухарским эмиратом. Золото из этого рудника считается лучшим сортом золота в Таджикистане.

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