С 25 июля в стране началась активная работа по борьбе со слухами о смерти или плохом здоровье президента. Силовые структуры в Ашхабаде и в регионах были переведены на некий «усиленный вариант несения службы», передают "Хроники Туркменистана".
По данным журналистов ХТ, в Лебапском велаяте задержаны три человека, которых обвиняют в распространении слухов, способствующих дестабилизации обстановки в стране. Задержанные – сотрудник Лебапского отделения «Туркментелекома», работник водного хозяйства и работница местного ЖКХ. Помимо этого, вести контрпропаганду было поручено министерству культуры.
Вероятно, именно с этим связано одновременное появление в Instagram множества видеороликов туркменских звезд, призывающих своих поклонников не верить слухам и проклинающих «предателей родины», а также информационных сообщений проправительственных сайтов, критикующих распространителей «фейковых провокаций» и публикующих прямые оскорбления и нападки на независимых журналистов.
Звезды туркменского шоу-бизнеса одновременно начали клеймить позором людей, сообщивших о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова и призывать подписчиков не верить этим слухам, размещая соответствующие видеоролики с хэш-тегом #duryalan (стоп ложь) в Instagram.
Местный комик Ягшы Гошунов записал обращение, в котором призвал любить родину и проклял клеветников.
«Наша Родина, как куколка, и пусть в ней всегда будет слышен детский смех. Давайте жить с гордостью за нашу Родину. А лица этих клеветников пусть будут выжжены каленым железом! Да здравствует наш уважаемый президент, приведший нас в эту счастливую эпоху!», – приводит перевод обращения издание Turkmen news.
Похожий ролик записала и певица Сельби Тувакгылыджова.
«В эти дни в интернете распространились ложные сообщения, я надеюсь, что вы им не верите и верю, что не поддерживаете. Да защитит Аллах народ и президента от предателей родины», – цитирует Тувакгылыджову Радио «Азатлык».
С похожими призывами и заявлениями выступили и другие знаменитости из Туркменистана.
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