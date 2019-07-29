Юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-16) одержала первую победу в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA), который в эти дни проходит в Душанбе и Гиссаре.
Во втором туре подопечные Ахлиддина Турдиева обыграли команду Кыргызстана со счетом 2:0. Голы Муджовида Шовайсудинова и Мухаммадвориса Саидалиева принесли три очка таджикской сборной.
В двух других матчах сборная Афганистана взяла верх над командой Туркменистана (1:0), а юноши Ирана одолели своих сверстников из Узбекистана (2:1), сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.
После двух сыгранных туров турнирную таблицу возглавляет сборная Ирана, в активе которой шесть очков. Сборные Таджикистана и Афганистана, набрав по 4 очка, расположились на второй и третьей строчках в таблице. У команд Узбекистана и Кыргызстана по одному очку в копилке. Сборная Туркменистана пока очков не набрала.
Игры следующего, третьего тура будут сыграны в сегодня, 29 июля. В этот день состоятся матчи Кыргызстан – Узбекистан (начало – в 18:00, Центральный стадион Гиссара), Таджикистан – Туркменистан (начало – в 18:00, Центральный стадион Душанбе) и Иран – Афганистан (начало – в 20:30, Центральный стадион Душанбе).
Согласно регламенту, матчи чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди юношеских сборных до 16 лет пройдут по круговой системе в один круг. Победитель будет определен по наибольшему количеству набранных очков.
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