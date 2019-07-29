Власти Таджикистана 28 июля передали Кабулу 80 граждан Афганистана, отбывающих наказание в таджикских тюрьмах, об этом «АП» сообщил источник в Главном управлении исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Минюста республики.

По словам источника, официальному Кабулу преданы в основном контрабандисты наркотиков и нарушители госграницы Таджикистана.

Экстрадированные афганцы будут продолжат отбывать наказание в тюрьмах своей страны.

Те граждане Афганистана, которые отбывают наказание в тюрьмах Таджикистана за особо тяжкие преступления, в том числе, если они оказали вооруженное сопротивления таджикским правоохранителям при задержании, продолжат отбывать наказание в Таджикистана: экстрадировать их не будут.

В 2010 году главами внешнеполитических ведомств Таджикистана и Афганистана было подписано соглашение об обмене заключенными. Спустя три года первая группа из 14 граждан Афганистана, отбывающих наказание в таджикских тюрьмах, была передана афганским властям.

В 2018 году Кабул передал Душанбе около 40 граждан Таджикистана, арестованных на афганской территории по обвинению в терроризме и членстве в экстремистских организациях.

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