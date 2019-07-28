Ева Сечина автор книги «Судьбы» путешествует по мину и собирает реальные истории из жизни разных людей. В некоторых из них она сама становится главным героем. Сейчас Ева живет в Душанбе и записывает новые истории. Вот одна из них.

- Я сейчас не работаю. В пединституте запретили ходить в хиджабе. А я не хочу его снимать, - пояснила Мадина.

- А вам не скучно?

- Скучно. Я хочу выучиться на косметолога. У нас их здесь нет (в Душанбе – прим. автора). Только чистку лица делают. Поэтому я с дочкой поеду в Ташкент (здесь нет курсов, а там учат). И у меня в Узбекистане муж работает. У него бизнес в Ташкенте: автозаправки.

- О, так давайте и мы с вами поедем.

- Здорово! Я подружке предложила, но она не хочет. Ташкент посмотрим. Муж нас встретит на границе. Бухару и Самарканд нам покажет.

- А когда поедем?

- В воскресенье или в понедельник. В 10 утра. Я пока не знаю. Что муж скажет.

В субботу вечером Мадина забежала предупредить, что завтра в 10 выезжаем. Я собрала небольшую сумку. Утром смотрела на часы. Стрелки показывали десять, потом одиннадцать. Азия, будь она неладна. Надо уточнить мы выезжаем в 10 или в 10 по-таджикски? (в 10, в 11, после обеда; в итоге – поедем завтра?).

- Да-да, - заверила меня приятельница. – Я тоже жду звонка. Пока не знаю, когда.

- Наверно, муж по работе занят, - предположила я.

Через несколько часов Мадина заглянула в коридор.

Я быстро затушила дымящуюся сигарету. Женщины в Таджикистане практически не курят. А на тех, кто курит, смотрят как на инопланетян (если не сказать хуже).

- Ну что? Готовы? Я в магазин и поедем.

Я кивнула.

Мадина пришла часа через три.

Мы поехали на одном такси. Потом пересели на второе.

- Мы доедем до города, пересядем и нас довезут прямо до границы. А там нас муж встретит.

Максим на удивление хорошо переносил дорогу. В итоге вообще уснул.

Мадина протянула дочке сухарики. Розия ими хрустела. Потом ее рвало.

- Азия, - подумала я. – Люди не думают о последствиях.

- Мой муж пишет, что мы не успеем. Граница закрывается в восемь. А сейчас уже половина седьмого.

Я напряглась.

- А почему вам муж не сказал, что границу закрывают?

- Он мне говорил, чтоб мы рано выезжали.

- А почему мы рано не выехали?

- Ну, я звонка от квартирантов ждала. Потом на базар пошла.

Я начала закипать.

- Вы не успеете, - подтвердил водитель, высаживая нас у дороги, рядом со стоянкой такси.

Но нашелся тот, кто гарантировал, что к восьми довезет (мужчина лет сорока с красными уставшими глазами).

Нам быстро перекинули вещи.

Водитель ответил на звонок телефона, минуты три о чем-то говорил со звонившим.

Я постукивала костяшками пальцев о дверь машины.

Потом мужчина вспомнил, что мы опаздываем, нажал на газ и мы рванули.

Мчались под восточные напевы, лившиеся из динамика. Несколько раз водитель делал потише: Мадина молилась.

- Выезжать надо было раньше, - со злостью думала я.

Женщине позвонил муж.

- Он объяснит вам, куда ехать, – Мадина протянула трубку водителю.

- 24/7? Я не знаю, как туда ехать. Хорошо-хорошо.

- Если есть круглосуточный пост, то лучше ехать туда, не рисковать, - я попробовала вмешаться.

- Да мы успеем, успеем.

Без десяти восемь я, Мадина и двое детей выпрыгнули из машины и побежали к шлагбауму. Водитель нес вещи.

- Цель поездки? – таможенник рассматривал паспорта Мадины и Розии.

- У вас российские паспорта, - он взглянул на мои документы. – А мы здесь иностранцев не пропускаем. Только таджиков. Вам нужно на международный пост Ойбек.

Я почувствовала холодок по коже.

- И как работает Ойбек?

- Круглосуточно, - ответил мужчина.

- Ева, ну я пошла. Увидимся в Ойбеке. У вас же есть мой телефон?

Я онемела.

- Я в шоке, - только и смогла выдавить из себя, смотря на удалявшиеся спины Мадины и ее дочки.

- Ну, и куда вы меня привезли? – набросилась я на таксисита. – Что? Нравится так зарабатывать? Как вы вообще ночью спите?

Мужчина попятился от меня.

- И что я здесь буду делать одна с ребенком? – я смотрела на опускавшееся за горизонт солнце. – Я говорила вам про международный пост!

- Я не знал, что у вас российские паспорта. Я бы тогда вас сразу в Ойбек отвез.

Вокруг нас начал собираться народ.

- Здесь до Ойбека 50 км, вон по той дороге, - вмешался мужчина в форме.

- Хорошо, я вас отвезу.

Таксист понес вещи обратно в машину.

Мы ехали по разбитой дороге. Темень. Максим уснул.

- Ева, вы где? – на экране высветилось сообщение Мадины.

- Мы едем в Ойбек, - ответила я.

Через тридцать минут таксист заговорил.

- Уже поздно, я с трех утра работаю, и сейчас я в трехстах километров от дома. Да и как доехать до Ойбека, я не знаю. Я отвезу вас в Худжанд, а оттуда пересядете на такси.

Я похолодела.

- А, если вы голодны, я могу вас покормить.

(Долбанное азиатское гостеприимство).

Я взглянула на экран мобильного: двадцать три часа. Зарядка почти на нуле. Попросила таксиста воткнуть провод. Сын проснулся и потребовал мультики.

- Сейчас-сейчас, - только зарядится немного.

Мальчика мои слова не остановили. Он дернул телефон и выдрал “корень” зарядки.

Экран потух.

- Так.

За окном сиял огнями город.

Худжанд - красивый, старинный, - подумала я. – Можно было бы остановиться и заночевать. Но меня ведь ждут в Ойбеке. Они же тоже с ребенком.

Мы доехали до города и пересели в другое такси. На границе были почти в полночь.

- Мрачновато. – я осмотрелась. - Хорошо, хоть Макс уснул.

Нам проставили таджикские штампы в паспорта. Неширокая слабоосвещенная дорога. С двух сторон ограда. Было уже прохладно. Я подкатила коляску со спящим ребенком к узбекскому таможенному посту. Мужчина заполнял какой-то бланк.

- Миграционная карта же нужна, - подумала я.

- Если у вас с собой нет большой суммы денег, то ничего заполнять не надо, - прервала мои мысли русоволосая светлолицая девушка в темно-зеленой форме.

- Только банковская карта, - я замотала головой.

- А вы куда? В гости?

- Ну почти. Меня подруга с мужем ждут. Русская? – удивилась я.

Девушка кивнула.

- На узбекско-таджикской границе?

- Да сама в шоке, - рассмеялась она.

Я вышла на улицу. Темень. Какая-то группа людей. Припаркованные фуры. Никого. Никто меня не ждет. Может устали ждать с ребенком и решили забрать меня, когда я позвоню? – объяснила я себе происходящее. Почувствовала внутри злость:

- Я, конечно, в хиджабе не хожу и Коран по вечерам не читаю. Но я бы не бросила ночью на границе женщину с ребенком.

- Такси в Ташкент? – из темноты выехала машина.

Я замотала головой.

Осмотрелась. Рядом стояло двухэтажное здание отеля. Я оценивала обстановку. Пилить в Ташкент. Переночевать здесь. Или вернуться обратно в Душанбе? Таджикские горы я уже посмотрела, штамп о выезде из Таджикистана у меня уже есть. Последний вариант становился все более и более привлекательным. На таджикской стороне все, по крайней мере, знакомо.

Я развернула коляску и решительно зашагала обратно к шлагбауму.

Неулыбчивый узбек шлепнул мне штамп о выезде.

Я зашагала вдоль забора.

- А вы куда? – раздался женский голос. Меня догнала таможенница.

– Вы же в гости собирались?

- Да, но меня не дождались.

- А позвонить?

- Зарядка сломана. – Я достала обрывок провода из сумки.

- Хм. И куда вы?

- Обратно в Душанбе.

- Вы что! Обратно четыреста километров. Сейчас – ночь.

- Ничего, зато доеду под сон ребенка.

- Я сейчас. Поищу вам зарядку.

Через пять минут девушка появилась. От нее пахло табаком.

- Вот, держите. Зарядить можно здесь. – она показала на небольшую комнату для персонала. Я зашла и воткнула зарядку в розетку.

- Может пока покурим? – предложила я. – В Таджикистане с этим строго. На улицах курить запрещено. А дома у меня ребенок. Я почти бросила.

- Приехали в Узбекистан покурить? – рассмеялась девушка.

- Ну почти.

Мы вернулись в помещение.

Мадина не отвечала на звонки.

- У нее, наверно, роуминга нет, – предположила таможенница.

- Не думаю, чтобы это было для нее проблемой, - я подумала о бизнесе ее мужа. – Она могла позвонить с телефона мужа или в вотсап написать. А сколько до Ташкента?

- Примерно сто километров.

- О! Лучше я тогда вернусь.

Таможенница задумалась.

- А знаете что? А давайте ко мне в гости, а? А что? Я сейчас позвоню мужу, он приедет: вас заберет. Вы дома похозяйничаете одна. А потом, как я со смены вернусь, в аквапарк поедем, а?

- Да неудобно как-то. Вы не боитесь, что я у вас что-нибудь украду?

- Да красть нечего. И граница все-равно одна: никуда вы не денитесь, - девушка рассмеялась.

Я сдалась и кивнула.

- Меня Оля зовут, а вас?

- Да дорогой, через сколько приедешь? - Ольга разговаривала по телефону.

Через минуту обернулась ко мне.

- Через час будет. Вы только за бензин нам деньги отдадите, ладно? А-то у нас сейчас с деньгами не очень.

Я кивнула.

- И лучше будет переночевать у нас на даче. Там хорошо: куры, утки, гуси, кролики. Ребенку понравится. А утром он вас отвезет в Ташкент, а сам на работу поедет.

Я рассматривала ночную узбекскую дорогу. Муж Оли, коренастый казак, рассказывал о своей жизни.

- А дача ваша где?

- В ташкентской области.

Приехали мы в три утра. Завалились спать. Макс разбудил меня в половине восьмого.

- С ребенком. На даче в ташкентской области. С чужим мужем, - похоже, жизнь не перестает подбрасывать мне сюрпризы. Но при этом заботится: если одна женщина бросит тебя на границе с ребенком, то другая – непременно подберет.

Ранее Ева поделилась с нами пятью причинами, чтобы приехать в Душанбе. Москвичка нашла здесь общение, которого была лишена в родном городе.