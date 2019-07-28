Ева Сечина автор книги «Судьбы» путешествует по мину и собирает реальные истории из жизни разных людей. В некоторых из них она сама становится главным героем. Сейчас Ева живет в Душанбе и записывает новые истории. Вот одна из них.
- Я сейчас не работаю. В пединституте запретили ходить в хиджабе. А я не хочу его снимать, - пояснила Мадина.
- А вам не скучно?
- Скучно. Я хочу выучиться на косметолога. У нас их здесь нет (в Душанбе – прим. автора). Только чистку лица делают. Поэтому я с дочкой поеду в Ташкент (здесь нет курсов, а там учат). И у меня в Узбекистане муж работает. У него бизнес в Ташкенте: автозаправки.
- О, так давайте и мы с вами поедем.
- Здорово! Я подружке предложила, но она не хочет. Ташкент посмотрим. Муж нас встретит на границе. Бухару и Самарканд нам покажет.
- А когда поедем?
- В воскресенье или в понедельник. В 10 утра. Я пока не знаю. Что муж скажет.
В субботу вечером Мадина забежала предупредить, что завтра в 10 выезжаем. Я собрала небольшую сумку. Утром смотрела на часы. Стрелки показывали десять, потом одиннадцать. Азия, будь она неладна. Надо уточнить мы выезжаем в 10 или в 10 по-таджикски? (в 10, в 11, после обеда; в итоге – поедем завтра?).
- Да-да, - заверила меня приятельница. – Я тоже жду звонка. Пока не знаю, когда.
- Наверно, муж по работе занят, - предположила я.
Через несколько часов Мадина заглянула в коридор.
Я быстро затушила дымящуюся сигарету. Женщины в Таджикистане практически не курят. А на тех, кто курит, смотрят как на инопланетян (если не сказать хуже).
- Ну что? Готовы? Я в магазин и поедем.
Я кивнула.
Мадина пришла часа через три.
Мы поехали на одном такси. Потом пересели на второе.
- Мы доедем до города, пересядем и нас довезут прямо до границы. А там нас муж встретит.
Максим на удивление хорошо переносил дорогу. В итоге вообще уснул.
Мадина протянула дочке сухарики. Розия ими хрустела. Потом ее рвало.
- Азия, - подумала я. – Люди не думают о последствиях.
- Мой муж пишет, что мы не успеем. Граница закрывается в восемь. А сейчас уже половина седьмого.
Я напряглась.
- А почему вам муж не сказал, что границу закрывают?
- Он мне говорил, чтоб мы рано выезжали.
- А почему мы рано не выехали?
- Ну, я звонка от квартирантов ждала. Потом на базар пошла.
Я начала закипать.
- Вы не успеете, - подтвердил водитель, высаживая нас у дороги, рядом со стоянкой такси.
Но нашелся тот, кто гарантировал, что к восьми довезет (мужчина лет сорока с красными уставшими глазами).
Нам быстро перекинули вещи.
Водитель ответил на звонок телефона, минуты три о чем-то говорил со звонившим.
Я постукивала костяшками пальцев о дверь машины.
Потом мужчина вспомнил, что мы опаздываем, нажал на газ и мы рванули.
Мчались под восточные напевы, лившиеся из динамика. Несколько раз водитель делал потише: Мадина молилась.
- Выезжать надо было раньше, - со злостью думала я.
Женщине позвонил муж.
- Он объяснит вам, куда ехать, – Мадина протянула трубку водителю.
- 24/7? Я не знаю, как туда ехать. Хорошо-хорошо.
- Если есть круглосуточный пост, то лучше ехать туда, не рисковать, - я попробовала вмешаться.
- Да мы успеем, успеем.
Без десяти восемь я, Мадина и двое детей выпрыгнули из машины и побежали к шлагбауму. Водитель нес вещи.
- Цель поездки? – таможенник рассматривал паспорта Мадины и Розии.
- У вас российские паспорта, - он взглянул на мои документы. – А мы здесь иностранцев не пропускаем. Только таджиков. Вам нужно на международный пост Ойбек.
Я почувствовала холодок по коже.
- И как работает Ойбек?
- Круглосуточно, - ответил мужчина.
- Ева, ну я пошла. Увидимся в Ойбеке. У вас же есть мой телефон?
Я онемела.
- Я в шоке, - только и смогла выдавить из себя, смотря на удалявшиеся спины Мадины и ее дочки.
- Ну, и куда вы меня привезли? – набросилась я на таксисита. – Что? Нравится так зарабатывать? Как вы вообще ночью спите?
Мужчина попятился от меня.
- И что я здесь буду делать одна с ребенком? – я смотрела на опускавшееся за горизонт солнце. – Я говорила вам про международный пост!
- Я не знал, что у вас российские паспорта. Я бы тогда вас сразу в Ойбек отвез.
Вокруг нас начал собираться народ.
- Здесь до Ойбека 50 км, вон по той дороге, - вмешался мужчина в форме.
- Хорошо, я вас отвезу.
Таксист понес вещи обратно в машину.
Мы ехали по разбитой дороге. Темень. Максим уснул.
- Ева, вы где? – на экране высветилось сообщение Мадины.
- Мы едем в Ойбек, - ответила я.
Через тридцать минут таксист заговорил.
- Уже поздно, я с трех утра работаю, и сейчас я в трехстах километров от дома. Да и как доехать до Ойбека, я не знаю. Я отвезу вас в Худжанд, а оттуда пересядете на такси.
Я похолодела.
- А, если вы голодны, я могу вас покормить.
(Долбанное азиатское гостеприимство).
Я взглянула на экран мобильного: двадцать три часа. Зарядка почти на нуле. Попросила таксиста воткнуть провод. Сын проснулся и потребовал мультики.
- Сейчас-сейчас, - только зарядится немного.
Мальчика мои слова не остановили. Он дернул телефон и выдрал “корень” зарядки.
Экран потух.
- Так.
За окном сиял огнями город.
Худжанд - красивый, старинный, - подумала я. – Можно было бы остановиться и заночевать. Но меня ведь ждут в Ойбеке. Они же тоже с ребенком.
Мы доехали до города и пересели в другое такси. На границе были почти в полночь.
- Мрачновато. – я осмотрелась. - Хорошо, хоть Макс уснул.
Нам проставили таджикские штампы в паспорта. Неширокая слабоосвещенная дорога. С двух сторон ограда. Было уже прохладно. Я подкатила коляску со спящим ребенком к узбекскому таможенному посту. Мужчина заполнял какой-то бланк.
- Миграционная карта же нужна, - подумала я.
- Если у вас с собой нет большой суммы денег, то ничего заполнять не надо, - прервала мои мысли русоволосая светлолицая девушка в темно-зеленой форме.
- Только банковская карта, - я замотала головой.
- А вы куда? В гости?
- Ну почти. Меня подруга с мужем ждут. Русская? – удивилась я.
Девушка кивнула.
- На узбекско-таджикской границе?
- Да сама в шоке, - рассмеялась она.
Я вышла на улицу. Темень. Какая-то группа людей. Припаркованные фуры. Никого. Никто меня не ждет. Может устали ждать с ребенком и решили забрать меня, когда я позвоню? – объяснила я себе происходящее. Почувствовала внутри злость:
- Я, конечно, в хиджабе не хожу и Коран по вечерам не читаю. Но я бы не бросила ночью на границе женщину с ребенком.
- Такси в Ташкент? – из темноты выехала машина.
Я замотала головой.
Осмотрелась. Рядом стояло двухэтажное здание отеля. Я оценивала обстановку. Пилить в Ташкент. Переночевать здесь. Или вернуться обратно в Душанбе? Таджикские горы я уже посмотрела, штамп о выезде из Таджикистана у меня уже есть. Последний вариант становился все более и более привлекательным. На таджикской стороне все, по крайней мере, знакомо.
Я развернула коляску и решительно зашагала обратно к шлагбауму.
Неулыбчивый узбек шлепнул мне штамп о выезде.
Я зашагала вдоль забора.
- А вы куда? – раздался женский голос. Меня догнала таможенница.
– Вы же в гости собирались?
- Да, но меня не дождались.
- А позвонить?
- Зарядка сломана. – Я достала обрывок провода из сумки.
- Хм. И куда вы?
- Обратно в Душанбе.
- Вы что! Обратно четыреста километров. Сейчас – ночь.
- Ничего, зато доеду под сон ребенка.
- Я сейчас. Поищу вам зарядку.
Через пять минут девушка появилась. От нее пахло табаком.
- Вот, держите. Зарядить можно здесь. – она показала на небольшую комнату для персонала. Я зашла и воткнула зарядку в розетку.
- Может пока покурим? – предложила я. – В Таджикистане с этим строго. На улицах курить запрещено. А дома у меня ребенок. Я почти бросила.
- Приехали в Узбекистан покурить? – рассмеялась девушка.
- Ну почти.
Мы вернулись в помещение.
Мадина не отвечала на звонки.
- У нее, наверно, роуминга нет, – предположила таможенница.
- Не думаю, чтобы это было для нее проблемой, - я подумала о бизнесе ее мужа. – Она могла позвонить с телефона мужа или в вотсап написать. А сколько до Ташкента?
- Примерно сто километров.
- О! Лучше я тогда вернусь.
Таможенница задумалась.
- А знаете что? А давайте ко мне в гости, а? А что? Я сейчас позвоню мужу, он приедет: вас заберет. Вы дома похозяйничаете одна. А потом, как я со смены вернусь, в аквапарк поедем, а?
- Да неудобно как-то. Вы не боитесь, что я у вас что-нибудь украду?
- Да красть нечего. И граница все-равно одна: никуда вы не денитесь, - девушка рассмеялась.
Я сдалась и кивнула.
- Меня Оля зовут, а вас?
- Да дорогой, через сколько приедешь? - Ольга разговаривала по телефону.
Через минуту обернулась ко мне.
- Через час будет. Вы только за бензин нам деньги отдадите, ладно? А-то у нас сейчас с деньгами не очень.
Я кивнула.
- И лучше будет переночевать у нас на даче. Там хорошо: куры, утки, гуси, кролики. Ребенку понравится. А утром он вас отвезет в Ташкент, а сам на работу поедет.
Я рассматривала ночную узбекскую дорогу. Муж Оли, коренастый казак, рассказывал о своей жизни.
- А дача ваша где?
- В ташкентской области.
Приехали мы в три утра. Завалились спать. Макс разбудил меня в половине восьмого.
- С ребенком. На даче в ташкентской области. С чужим мужем, - похоже, жизнь не перестает подбрасывать мне сюрпризы. Но при этом заботится: если одна женщина бросит тебя на границе с ребенком, то другая – непременно подберет.
Ранее Ева поделилась с нами пятью причинами, чтобы приехать в Душанбе. Москвичка нашла здесь общение, которого была лишена в родном городе.
Орумбекзода: Маршировка барои донишҷӯён маҷбурӣ нест
Ширкати “Тоҷик Эйр” парвозҳояшро дубора аз сар гирифт
«Мушкиле нест, ки осон нашавад”. Суҳбати сарони кишварҳо бо сокинони Ворух ва Оқ-Сой
Гармӣ Тоҷикистонро тарк карданӣ нест. Боз ҳавои гарми Эрон меояд
Аврупоро гармии бесобиқаву тоқатфарсо фаро мегирад
Дидори сарони кишварҳои Тоҷикистону Қирғизистон бо фаъолони деҳоти наздисарҳадӣ
Иштироки дзюдочиёни тоҷик дар мусобиқаи Гран-прии Загреб
Вохӯрии таърихии Эмомалӣ Раҳмон ва Сооронбой Жээнбеков дар минтақаи сарҳадии Ворух - Оқсой
Вохӯрии сарони кишварҳои Тоҷикистону Қирғизистон дар Исфара ва Чолпон-Ота
Хуҷанд: корхонаҳои фаъолияташон қатъшуда корашонро барқарор карданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста