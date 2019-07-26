Комитет ООН по правам человека направил свои Заключительные рекомендации Таджикистану о выполнении страной Международного Пакта о гражданских и политических правах.
Рекомендации были направлены республике 25 июля, по итогам отчета таджикской делегации на 126-ой сессии Комитета ООН по правам человека в Женеве 2-3 июля. Официальную таджикскую делегацию возглавлял Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон.
Один из приоритетных вопросов, отмеченных членами Комитета ООН – это свобода слова и выражения.
По мнению ООН, ограничение свободы слова и выражения привели к цензуре и самоцензуре в СМИ Таджикистана и журналистов.
В качестве аргумента по ограничению свободы СМИ ООН приводит факт, что, начиная с 2017 года, всем периодическим изданиям и типографиям для регистрации необходимо представлять справку из Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.
Комитет выражает обеспокоенность касательно периодической блокировкой медийных платформ и социальных сетей. Журналисты независимых изданий, которые освещают политические и общественно-важные вопросы, подвергаются преследованию и запугиванию. В некоторых случаях имеет место судебного преследования по обвинению в мошенничестве, вымогательстве и экстремизме, подчеркивают в ООН.
Комитет также обеспокоен созданием Единого коммутационного центра при Службе связи по контролю за интернет-трафиком. Комитет также выражает обеспокоенность тем, что людей заключают в тюрьму за посещение «нежелательных» веб-сайтов или «неуместные комментарии» в интернете.
Комитет также выражает свое беспокойство касательно частых проверок общественных организаций с последующим наложением штрафов.
В ООН также обеспокоены требованием финансовой отчетности НПО под предлогом борьбы с отмыванием денег в рамках Закона об общественных объединениях, вступившего в силу 2 января 2019 года. Комитет сожалеет об отсутствии информации по разработке нового закона о некоммерческих организациях.
Комитет ООН выражает обеспокоенность по преследованию членов оппозиции, арестов и заключений на длительные тюремные сроки, и предполагаемое насильственное исчезновение Эхсона Одинаева, члена запрещенной в Таджикистане «Группы 24» в 2015 году.
Комитет призывает искоренить пытки в местах лишениях свободы, обеспечить гуманное обращение со всеми заключенными при любых обстоятельствах и отказаться от практики применения пыток в целях получения признательных показаний.
Комитет также обеспокоен правами ЛГБТ-сообщества в Таджикистане. В частности, заявлением омбудсмена в январе 2019 года о том, что международные рекомендации, касающиеся защиты прав ЛГБТ, не будут выполняться, поскольку противоречат «моральным и этическим нормам отношений между людьми».
«Комитет рекомендует положить конец любой практике, которая чрезмерно нарушает права ЛГБТ, в том числе на неприкосновенность частной жизни, свободу и безопасность», - говорится в заявлении.
По данному блоку вопросов и рекомендаций Таджикистан должен отчитаться в Комитет ООН по правам человека до 26 июля 2021 года.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Орумбекзода: Маршировка барои донишҷӯён маҷбурӣ нест
Ширкати “Тоҷик Эйр” парвозҳояшро дубора аз сар гирифт
«Мушкиле нест, ки осон нашавад”. Суҳбати сарони кишварҳо бо сокинони Ворух ва Оқ-Сой
Гармӣ Тоҷикистонро тарк карданӣ нест. Боз ҳавои гарми Эрон меояд
Аврупоро гармии бесобиқаву тоқатфарсо фаро мегирад
Дидори сарони кишварҳои Тоҷикистону Қирғизистон бо фаъолони деҳоти наздисарҳадӣ
Иштироки дзюдочиёни тоҷик дар мусобиқаи Гран-прии Загреб
Вохӯрии таърихии Эмомалӣ Раҳмон ва Сооронбой Жээнбеков дар минтақаи сарҳадии Ворух - Оқсой
Вохӯрии сарони кишварҳои Тоҷикистону Қирғизистон дар Исфара ва Чолпон-Ота
Хуҷанд: корхонаҳои фаъолияташон қатъшуда корашонро барқарор карданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста