Делегация дружбы из соседнего Таджикистана в минувшую субботу прибыла в Узбекистан. На приграничной территории таджикских гостей, прошедших через пропускной пункт «Жартепа», встретил хоким Ургутского района Маматжон Турдиев и другие ответственные лица.
В состав делегации вошли политики, деятели культурные и искусства, преподаватели и ремесленники.
- Продолжая добрые традиции наших предков, мы должны укреплять и оберегать дружбу наших народов, - отметил редактор пенджикентской областной общественно-политической газеты «Зарафшон» Лукмон Курбонов. – С момента открытия границ мы с коллегами не раз побывали в Самарканде, ознакомились с деятельностью местных газет, делились опытом. Конечно, культурно-гуманитарные связи сближают наши народы. Радует и то, что в Самарканде издается областная газета на таджикском языке «Овози Самарканд», действуют школы с таджикским языком обучения.
Наши народы сближают Таджикский национальный культурный центр в Узбекистане и Узбекский национальный культурный центр в Таджикистане. Свой значимый вклад в развитие культурных связей вносят взаимные визиты делегаций дружбы, творческие поездки, дни культуры, концерты, выставки и конференции. И сегодняшний визит стал очередным воплощением все более крепнущего сотрудничества между нашими странами.
В рамках программы форума дружбы гости посетили парк культуры и отдыха махалли «Дустлик» Ургутского района. Здесь для них была организована концертная программа и выставка прикладного искусства.
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