На прошлой неделе государственный ТВ канал «Шабакаи аввал» показал шокирующее видео, на котором «мулла» из Восе признается в совершении насильственных действий по отношению к несовершеннолетним девочкам. Ему грозит от 2 до 5 лет тюрьмы, что возмутило общественность.
В своем Телеграм-канале «АП» провела опрос «Как наказывать педофилов в Таджикистане?», по итогам которого большинство голосующих – почти 70%, высказались за кастрацию осужденных за это преступление. За другую меру наказания – пожизненный срок, проголосовало гораздо меньшее количество людей – 17%.
Кастрация педофилов – не панацея
Хирургическая орхиэктомия, или как в народе говорят кастрация, предполагает удаление половых желез, яичек, у мужчин, отвечающих за проявление тестестерона, выработку мужских клеток необходимых для продолжения человеческого рода.
Заведующий отделением урологии медицинской клиники «Мадади Акбар» (Поликлиника №4) кандидат медицинских наук Ризоев Хайриддин рассказывает, в каких случаях хирургическая кастрация имеет свои показания:
- С медицинской точки зрения, орхиэктомия необходима при злокачественных образованиях поражённого органа, при травмах, несовместимых с восстановлением органов, при атрофии яичка, когда пациенту угрожает аутоиммунное бесплодие, а также при аномалиях развития органа.
К мировой тенденции, при которой педофилам и другим сексуальным агрессорам рекомендуется кастрация, врач относится скептически:
- Педофилия относится к разряду психологических нарушений, и решать проблему только путем снижения полового влечения без сопутствующей работы психиатра - невозможно. Да, операция снизит уровень тестостерона в организме мужчины, соответственно, половое влечение, агрессии будет снижено. Но понятие «снижено» не равносильно понятию «устранено полностью».
Поэтому нет стопроцентной гарантии, что сексуальный агрессор перестанет производить насильственные действия по отношению к своим жертвам после операции. Кастрация не решает вопрос педофильного расстройства психики, это комплексное решение, - поясняет Ризоев.
Что такое химическая кастрация?
Химическая кастрация заключается в том, что пациенту вводится специальный препарат с анти андрогенами, блокирующими уровень тестестерона от одного до трех месяцев в зависимости от пролонгированности препарата. Процедура предусматривает длительное применение препарата, в результате чего половое влечение мужчины максимально снижается, но опять же, не полностью. Если процедуру прекратить, мужские функции восстанавливаются.
К тому же препараты такого типа – не из дешевых: стоимость одной ампулы варьируется от $150 до $300.
Тем не менее, во многих странах мира этот метод введен в качестве наказания для людей, совершивших сексуальные преступления против детей, больных педофилией на законодательном уровне. Для них эта процедура может быть как принудительной, так и добровольной.
Во Франции, например, этот метод применяют почти двадцать лет, причем решение об этом принимает психиатр-координатор, выполняющий функции посредника между судьей и лечащим врачом. Педофилам предлагается выбор – согласиться на химическую кастрацию или остаться в стенах психбольницы до конца своих дней.
Наш ближайший сосед, Казахстан с 1 января 2018 года разрешил проводить химическую кастрацию педофилов. Решение принимается судом на основе судебно-психиатрической экспертизы, которая определяет, болен ли человек педофилией. В Казахстане на одного пациента для проведения процедуры Минздрав тратит в среднем 125 тысяч тенге (350 долларов).
Вредит ли здоровью кастрация?
В период приема препаратов при химической кастрации, у мужчин наблюдаются аналогичные побочные эффекты, как и при хирургической кастрации: остеопороз, гипергликемия, депрессия с последующим развитием агрессивности, ожирение, повышенный риск тромбозов, склонность к развитию ишемической болезни сердца, гинекомастия.
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