Ева Сечина, писательница из Москвы, любит путешествовать со своим ребенком. Приезжает в выбранную страну, остается там на несколько месяцев, и регулярно записывает свои наблюдения и услышанные истории. О Таджикистане Ева узнала от своей приятельницы, и, судя по отзыву, не пожалела, что страной своего нового путешествия выбрала именно эту республику.
Я много путешествую с ребенком. По несколько месяцев мы жили в разных странах. А в конце апреля мы приехали в Таджикистан.
Мой папа, как узнал о предстоящей поездке, был в ужасе. Ругался со мной вплоть до отъезда: «там жара, грязь, плохая медицина, там опасно в конце концов». Каждое утро после моего отъезда присылал мне в вотсап сообщение: «Привет. Как дела?». Интересовался, жива я еще или уже нет. И мои друзья удивлялись выбранной точке географии.
- Да я кручу глобус, закрываю глаза, тыкаю пальцем, куда он попадет, туда и еду. Вот пришлось, блин, в Душанбе пилить, - отшучивалась я.
И вот через несколько месяцев проживания здесь я могу, наконец, сформулировать причины, по которым сюда стоит приехать.
1. Душевность
Когда из душанбинского аэропорта мы с ребенком приехали в наш новый дом, хозяин дома накормил и дал с собой еды: вдруг ребенок вечером захочет поесть.
Мы зашли в автобус, я спросила у женщины: сколько стоит билет? Она ответила, что сомони двадцать, но у водителя заплатить нельзя. И приложила за меня карту. Я хотела отдать деньги. Она махнула рукой – да ничего не надо.
Я привела ребенка в частный детский сад, и какое-то время была в группе. Дети завтракали. Воспитательница спросила: может вы тоже хотите?
2. Доброе отношение к детям
У меня трехлетний ребенок. Когда я с ним и с подругой поехала в центр Москвы на джазовый концерт (начинался в девять вечера); то за полчаса услышала следующее: «ваш ребенок слишком громко говорит», «ваш ребенок загородил нам обзор (трехлетка мешает смотреть на музыкантов? серьезно?)», «вашему ребенку уже пора спать».
В Душанбе мы гуляем все время вместе: я, мой сын и его друг Бобо. Иногда они ведут себя так, что я делаю вид, что это не мои дети. То они камни в фонтан кидают, то самокаты в мусорки швыряют. Я пытаюсь регулировать поведение, не всегда мне это удается. В России бы меня сожрали.
Когда Максим улегся на тротуар и начал орать (мы не пошли в детскую комнату), а через полчаса уговоров и просьб я уже сама готова была лечь рядом и орать, подошел садовник из парка и увлек ребенка поливанием цветов.
На улице дети постарше играют с теми, кто помладше и присматривают за ними. У Макса здесь настоящая мужская дружба с мальчиком 5,5 лет.
- Это самокат Максима, - говорит Бобо мальчишкам постарше, захотевшим прокатиться.
- Бобо тоже хочет есть, - сообщает мне Максим, когда я готовлю ужин.
Потом они дерутся из-за какой-то игрушки. А через некоторое время Максим жалуется, что некий Рома в садике его обижает.
- Я его убью! – грозится Бобо.
Когда я собиралась в путешествие, я выбирала между Душанбе и Парижем (у меня там друзья, была возможность пожить в квартире в центре Парижа практически бесплатно; ну, и музеи, Елисейские поля, круассаны по утрам, внимание французских мужчин). Друзьям сказала, что еду в Таджикистан, они рассмеялись:
- Выбор безусловно очевиден. Потом интересовались:
- И чем же обусловлен?
Есть такая книга о воспитании детей во Франции: «Французские дети не плюются едой». Говорит сама за себя. С детьми там не носятся, воспитывают строго. Они прилизанные, чинно сидят в кафешках в своих детских стульчиках. Мы с моим хулиганьем во французскую жизнь точно не вписались бы.
3. Чувство семьи
Это место на фотографии – перед больницей в медгородке Душанбе. Здесь отдыхают и ночуют родственники больных. Мой друг две недели сидит без денег потому, что зарплату отдал врачам за операцию для дяди. Все эти две недели я его не вижу потому, что вся родня после работы собирается у его дяди в палате.
И этот же мой друг недоумевает. Один его родственник уехал в Россию, женился, завел троих детей. Звонит родне в Душанбе раз в месяц или два.
- Ну сколько времени нужно, чтобы позвонить? - сокрушается мой друг.
- Вот поэтому-то я здесь, - улыбаясь, отвечаю я. - В России работа и бесконечные дела. Семья и родня не всегда и не у всех на первом месте.
4. Общение
Когда я жила в России с грудным ребенком, то иногда выть хотелось от одиночества. Я разговаривала с ним. А потом отвечала себе от его же имени. Конечно, есть семья и друзья, но все заняты, чтобы доехать, нужно потратить два часа на дорогу в один конец. Два часа туда, два часа обратно, с маленьким ребенком. Пять раз подумаешь, прежде чем куда-то ехать.
А здесь? Здесь даже, зайдя к лору в поликлинику, узнаешь, что у нее был чудесный муж, журналист, который погиб, и о котором она написала книгу. Расспросят не только о здоровье, но и о делах: кто ты, почему здесь, «все от сюда уезжают, а вы, наоборот, приехали».
Вам не хватает общения? Приезжайте в Душанбе, выйдите из дома, сядьте на лавочку, и оно у вас будет.
5. Замужество (отношения)
Не зря в России развелось такое огромное количество курсов «Как выйти замуж», «Как привлечь и удержать мужчину». Улыбнешься потенциальному кавалеру – он испугается и убежит. Не улыбнешься – решит, что тебе не интересен и тоже убежит. Конечно, люди разные. Но таджикские мужчины заинтересованы в отношениях. И здесь (а не в Турции, Египте, которые, к слову сказать, славятся горячими женихами, проявляющими активный (но, в основном, только сексуальный) интерес к россиянкам) у меня впервые за долгое время появился любимый.
Подводя итог, хочу сказать, что здесь нет супер достопримечательностей, как в других столицах мира. И, может, вам будет скучновато, если вам нужна движуха (ну, если вы альпинист, то ладно, горы прекрасны, вам будет чем заняться).
А вот если вам одиноко и не хватает тепла (не только погодного. Я родне в Москве на их плюс 19, смеясь, пишу, что примерно после пятого августа у нас похолодает до 30 градусов), не хватает людей; то, безусловно, вам сюда.
P.S. Своему папе я каждое утро отправляла фотографии - то мы в центральном парке, то в ботаническом саду с павлинами, то в детской комнате в кафешке. Чисто, красиво. Недели через две утром мне папа написал: «А ты точно в Душанбе?».
Воодушевлен Таджикистаном и его людьми и пресс-атташе посольства США в Душанбе Джефф Райденауэр. О своих впечатлениях он поделился в своей колонке "Я и моя семья тронуты вашими распростертыми объятиями".
Орумбекзода: Маршировка барои донишҷӯён маҷбурӣ нест
Ширкати “Тоҷик Эйр” парвозҳояшро дубора аз сар гирифт
«Мушкиле нест, ки осон нашавад”. Суҳбати сарони кишварҳо бо сокинони Ворух ва Оқ-Сой
Гармӣ Тоҷикистонро тарк карданӣ нест. Боз ҳавои гарми Эрон меояд
Аврупоро гармии бесобиқаву тоқатфарсо фаро мегирад
Дидори сарони кишварҳои Тоҷикистону Қирғизистон бо фаъолони деҳоти наздисарҳадӣ
Иштироки дзюдочиёни тоҷик дар мусобиқаи Гран-прии Загреб
Вохӯрии таърихии Эмомалӣ Раҳмон ва Сооронбой Жээнбеков дар минтақаи сарҳадии Ворух - Оқсой
Вохӯрии сарони кишварҳои Тоҷикистону Қирғизистон дар Исфара ва Чолпон-Ота
Хуҷанд: корхонаҳои фаъолияташон қатъшуда корашонро барқарор карданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста