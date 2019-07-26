Сбор средств у жильцов на ремонт фасада домов незаконен, заявил сегодня журналистам Махмадсаид Зувайдзода, заместитель председатель города Душанбе.
«К нам поступали несколько писем, в которых люди жаловались, что сотрудники ЖЭУ микрорайонов или районов принудительно собирали с них деньги за ремонт домов. Мы применили меры в отношении этих нарушителей, так как это незаконно», - сообщил Зувайдзода.
Он отметил, что средств бюджета мэрии не хватает на ремонт всех домов, поэтому привлекаются средства предпринимателей.
«Всего в Душанбе примерно 4775 домов, которые надо отремонтировать. Мы планируем сделать ремонт фасадов 2448 домов к 30-летию независимости Таджикистана. И планируем отремонтировать эти дома при поддержке добровольцев и предпринимателей», - сообщил вице-мэр.
Зувайдзода попросил журналистов и жителей обращаться в мэрию в случае, если с них незаконно начнут требовать средства на ремонт домов.
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