Сбор средств у жильцов на ремонт фасада домов незаконен, заявил сегодня журналистам Махмадсаид Зувайдзода, заместитель председатель города Душанбе.

«К нам поступали несколько писем, в которых люди жаловались, что сотрудники ЖЭУ микрорайонов или районов принудительно собирали с них деньги за ремонт домов. Мы применили меры в отношении этих нарушителей, так как это незаконно», - сообщил Зувайдзода.

Он отметил, что средств бюджета мэрии не хватает на ремонт всех домов, поэтому привлекаются средства предпринимателей.

«Всего в Душанбе примерно 4775 домов, которые надо отремонтировать. Мы планируем сделать ремонт фасадов 2448 домов к 30-летию независимости Таджикистана. И планируем отремонтировать эти дома при поддержке добровольцев и предпринимателей», - сообщил вице-мэр.

Зувайдзода попросил журналистов и жителей обращаться в мэрию в случае, если с них незаконно начнут требовать средства на ремонт домов.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.