Министерство культуры Таджикистана не может пригласить иностранных артистов, чтобы те дали концерты в Таджикистане - это слишком дорого, сообщил на пресс-конференции министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода.
"Организация концертов популярных иностранных исполнителей требует больших расходов, кроме того, артисты настаивают на предоплате, и выбирают для гастролей те страны, где очень много поклонников их творчества, и где они могут получить хорошие гонорары в рамках гастролей", - сообщил министр журналистам.
Орумбекзода также отметил, что в Таджикистане достаточно мест для проведения концертов, но певцы не могут самостоятельно их организовывать, без соглашения с соответствующими органами на местах, а население не готово покупать билеты на концерты по высоким ценам.
В то же время глава Минкульта сообщил, что в Таджикистане проходят концерты зарубежных звёзд эстрады, в частности из Узбекистана и Афганистана.
«Приглашать очень популярных иностранных певцов - это дорогое удовольствие, и мы не располагаем такими средствами. Но Министерство культуры никоим образом не ограничивает возможности иностранных артистов выступать в Таджикистане», - заверил он.
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