Несмотря на географическую близость стран, входящих в центрально-азиатский регион, жители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана пользуются разными мобильными приложениями для коммуникаций.
Прежде, чем отправится в ту или иную страну ЦА, советуем ознакомиться, какие мессенджеры работают там без перебоев, а значит, пользуются большим спросом среди местных.
Казахстан
Самое популярное мобильное приложение для коммуникации в Казахстане – WhatsApp, им пользуется 96% пользователей. Эту статистику приводит Internews и Search for Common Ground Kyrgyzstan, которые провели исследование о том, как и из каких источников потребляется информация в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
Второе место по популярности в этой стране занимает Telegram (38%). Менее популярными мессенджерами, но, тем не менее, используемыми являются Imo (28%) и Viber (26%).
Кыргызстан
В Кыргызстане на первом месте тоже WhatsApp, который значительно превосходит использование других мессенджеров; 85% киргизов используют это мобильное приложение для коммуникации. Дальше со значительным отставанием идут Telegram (19%), Imo (18%) и Viber (14%).
Таджикистан
В Таджикистане больше всего популярны мессенджеры с оптимизированной видеосвязью: Imo и Viber. Их популярность в стране можно отчасти объяснить популярностью этих мессенджеров и в России, а также тем, что они удобны для стран с дорогим интернетом, поскольку позволяют связываться по видео с экономией трафика.
Для таджикистанцев это важно для поддержки связи с родными в миграции. Приложением Viber в Таджикистане пользуются 61% населения, Imo - 47%. Другими популярными мессенджерами в республике считаются WhatsApp (28%) и Telegram (14%).
Туркменистан
В Туркменистане наибольшей популярностью пользуется японский мессенджер LINE. Почему он – непонятно, хотя вполне вероятно потому, что многие другие приложения для обмена сообщениями в стране просто не работают. Также жители страны пользуются приложением Imo.
Узбекистан
В Узбекистане долгое время были недоступны некоторые мессенджеры, в том числе Skype и Viber. Сегодня, проблемы с ними пытаются устранить, и все по этой же причине совсем другие мессенджеры популярны среди жителей соседней страны - Telegram и WhatsApp, а после них - Imo. Те, что работают без перебоев.
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