АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 29 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
- В республиканском пресс-центре пройдет пресс-конференция Академии наук РТ. ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» встретится с журналистами в здании самого ведомства.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 29 ИЮЛЯ
1961- состоялся I съезд интеллигенции Таджикистана
2012 - Жители Хорога начали сдавать огнестрельное оружие и боеприпасы
2018 - В Дангаринском районе в результате нападения погибли 4 иностранных туристов. В результате спецоперации были ликвидированы двое преступников, совершивших смертельный наезд на туристов.
2018 - Эмомали Рахмон выразил соболезнования президентам США, Швейцарии и королю Нидерландов в связи с гибелью граждан этих стран в результате нападения на туристов.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 29 ИЮЛЯ
1939 – Родился доктор филологических наук, профессор Рахим Хошимов.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ИЮЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла.
По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 14-19 тепла, днем 32-37 тепла.
По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 41-43 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.
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