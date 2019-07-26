Таджикистан в первой половине 2019 года посетили 604,1 тысяч иностранных граждан, из них более 550 тыс. человек являются туристами, заявил сегодня на пресс-конференции глава Комитета по развитию туризма Таджикистана Нуъмон Абдугаффорзода.
Он внес ясность в информацию, которая была распространена в таджикских СМИ о том, что количество людей, которые приехали в Таджикистан в туристических целях, составило всего 23,7 тысяч человек (3,9%).
Как объяснил Абдугаффорзода журналистам, согласно международным понятиям, туристом считаются все посетители другой страны или другой местности своей родины, отличной от места постоянного жительства, прибывшие на срок не менее 24 часов с любой целью, кроме трудоустройства.
«Любой человек, совершающий такую поездку, так или иначе пользуется услугами туристической отрасли: пользование гостиницами, покупка в магазине сувениров, посещение мест отдыха, памятников, парков и многое другое», - отметил глава Таджиктуризма.
Он отметил, что в результате принятых правительством страны мер, увеличивается число иностранных туристов, которые посещают республику: "По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, число зарубежных граждан, которые прибыли в Таджикистан, увеличилось на 25 процентов".
Согласно отчету ведомства, увеличилось и число туристических агентств: только в этом году было выдано 59 лицензий новым турфирмам. Таким образом, их число на сегодняшний день достигло 173. Кроме того, были разработаны новые маршруты – в Ховалинг, Гиссар и Рашт.
Глава Комитета по развитию туризма Нуъмон Абдугаффорзода пригласил всех посетить Международный туристический форум и выставку «Таджикистан-2019», который состоится 8-10 августа в Душанбе.
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Читатель5
"Турист - это человек, который посещает место для удовольствия и интереса, особенно когда он в отпуске." Зачем обманываем себя???