Сегодня в административном центре Горно-Бадахшанской автономной области, городе Хороге, начался трехдневный 12-й Международный Фестиваль культуры и туризма «Крыша Мира».
«Крыша Мира» - грандиозное культурное событие, которое ежегодно собирает на одной сцене музыкантов и танцоров из Памира, разных регионов Таджикистана и других стран мира. На протяжении 12 лет Фестиваль «Крыша Мира» проводится при поддержке международных организаций в Таджикистане.
Фестиваль состоит из дневной и вечерней программы. В первый день фестиваля состоялось открытие традиционной выставки ремесленников, прошел показ документальных фильмов. В Исмаилитском центре города Хорога состоялись мастер-классы по игре на различных музыкальных инструментах стран-участниц фестиваля.
Вечером в Хороге пройдет музыкальный концерт, в котором примут участие именитые музыканты из ГБАО, Душанбе, Латвии, Кыргызстана, Индии и Узбекистана. В течение оставшихся фестивальных дней ожидаются также музыкальные выступления представителей США, Афганистана и других областей Республики Таджикистан. Радушная и весёлая атмосфера в Центральном Парке города Хорога свидетельствовала о хорошем и многообещающем начале фестиваля.
Организатором фестиваля выступает общественная организация «Амеша спента» при поддержке местного исполнительного органа государственной власти ГБАО и Швейцарского Офиса по Сотрудничеству в Таджикистане.
Целью проекта является отражение культурного многообразия (области, страны, региона и в целом мира) и укрепление взаимопонимания посредством искусства во имя мирного сосуществования и общечеловеческих ценностей.
Фестиваль способствует сохранению и продвижению традиционных и экспериментальных жанров музыки и танцев народов Памира, других сообществ Республики Таджикистан, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
12-й год Фестиваль «Крыша Мира», проводится благодаря финансовой поддержке международных организаций таких как: Швейцарский Офис по Сотрудничеству в Таджикистане (главный донор и партнер фестиваля), а также содействию других спонсоров как посольство США в РТ, Посольство Швейцарии в Республике Узбекистан, Музыкальная Инициатива Ага Хана, Фонд Ага Хана, компания Tсell, Акселерейт Просперити, а также информационно-технической поддержки со стороны Университета Центральной Азии и Культурного Центра «Бактрия».
Фоторепортаж подготовлен в рамках проекта «Гражданские журналисты», который проводится при поддержке Internews в рамках Центральноазиатской медиапрограммы CAMP.
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