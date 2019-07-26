Встреча Эмомали Рахмона и Сооронбая Жээнбекова в Исфаре, 26 июля 2019 года

Эмомали Рахмон после завершения своей рабочей поездки в Согдийскую область и посещения Исфары вылетел в Кыргызстан с целью совершения рабочего визита, сообщает госинформагентство Ховар.

Президент Таджикистана 26 июля в Исфаре провел краткосрочную рабочую встречу с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по демаркации и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

Подробностей прошедших переговоров пресс-служба президента Таджикистана пока не сообщает.

Сегодня утром президенты встретились с жителями приграничных районов на участке между Ак-Сайским айыл окмоту Баткенского района и сельским советом Ворух (Исфара). Во время встречи с местными жителями главы двух государств отметили важность сохранения мира и согласия, многовековой дружбы между народами, а также готовность сторон в принятии мер по устранению всех существующих трудностей на границе.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что КР дорожит братскими отношениями с Таджикистаном, сообщают наши партнеры - ИА 24.kg.

«Мы хорошо знаем условия жизни наших народов в приграничных районах. В курсе всех нерешенных вопросов и намерены сделать все, чтобы местные жители не испытывали проблем. Мы вместе намерены решить все вопросы. Наши границы хотим сделать воротами мира, дружбы и добрососедства. Считаю, что неразрешимых проблем нет», — сказал он, предложив активизировать работу межправительственной комиссии по делимитации границы.

Переговоры лидеров двух стран продолжатся завтра, 27 июля, в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана.

Президенты обсудят все вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по демаркации и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

В поездке в соседнее государство Эмомали Рахмона сопровождают заместитель премьер-министра, министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей и другие официальные лица.

По дороге на Иссык-Куль, как отмечает ИА 24.kg, усилены меры безопасности: в целях беспрепятственного проезда кортежа и обеспечения безопасности дорожного движения в Иссык-Кульском районе выставят дополнительные наряды ДПС и введут временные ограничения движения транспорта в момент проезда кортежа.

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