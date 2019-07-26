Самый популярный ведущий на радио Asia-Plus Баха Назирбаев составил для вас музыкальный рейтинг всего самого вкусного за неделю.
Открывает наш чарт уходящей недели Joel Corry с треком Sorry. Что в нем интересного? Смотрите сами.
На четвертом месте уверенно разместился FEDUK с песней Пальмы. Как это принято у рэперов, в клипе есть все. Тачки, яхты, красивые девушки и конечно же интересная песня с битом в стиле регги.
Невероятная история зомби ворвалась на третью строчку нашего чарта с песней Goodbyes от Post Malone & Young Thug.
Интересный дуэт Tuna Kiremitçi & Sena Şener с композицией Birden Geldin Aklıma сегодня занимает вторую сточку нашего хит-парада.
А теперь давайте вспомним, что было ровно год назад в нашем любимом городе. Тогда, всеми нами любимый Парвиз Назаров приехал в Душанбе, в рамках тура «30 лет на сцене». В тот вечер, он зажег на сцене столичного ипподрома в дуэте с великолепной, не менее нами любимой - Тахминой Рамазановой. В тот вечер песня Life Goes on не оставила равнодушным никого из многотысячной толпы поклонников. Давайте еще раз посмотрим, как это было!
Заслуженное первое место нашего чарта!
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