Агентство гражданской авиации Таджикистана связывает высокие цены на авиабилеты с дороговизной авиатоплива.

В стоимости билета до 45% составляет стоимость топлива, сообщил директор Агентства гражданской авиации при правительстве Икром Субхонзода 26 июля на пресс-конференции в Душанбе.

А авиатопливо, по его словам, в Таджикистане стоит дороже по сравнению с другими странами, так как горючее республикой импортируется.

Он отметил, что минимальная стоимость авиабилетов согласуется между отечественными и зарубежными авиакомпаниями, которые совершают полеты в Таджикистан.

Субхонзода подчеркнул, что стоимость авиабилета регулярно контролируется Агентством гражданской авиации.

«Агентство проводило встречи с представителями авиакомпаний относительно регулирования стоимости авиабилетов и мы им поручили, чтобы искусственно не повышали цены на билеты», - сказал он.

Субхонзода отметил, что стоимость авиабилетов в республике по сравнению с этим же периодом прошлого года снизилась на 10-12%.

Между тем, по данным Агентства по статистике при президенте РТ, стоимость проезда воздушным транспортом в первой половине этого года повысилась на 38,1%, а в прошлом году – на 6,4%.

Наиболее дешевый билет авиакомпании «Сомон Эйр» из Душанбе в Москву, к примеру, на понедельник, 29 июля, составляет $280. А билет из Бишкека в Москву на эту же дату можно приобретать за $138.

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