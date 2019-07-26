Директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Диловар Кодирзода считает, что возможное присоединение Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу имеет как положительные, так и отрицательные последствия.
Данный вопрос в настоящее время изучается правительством республики, сообщил главный стратег Таджикистана 26 июля на пресс-конференции в Душанбе.
По его мнению, вступление республики в этот Союз имеет благоприятные последствия в сфере миграции, где плюсов больше, чем минусов.
Однако, отметил он, существуют некоторые моменты, которые вызывают настороженность, в частности в производственной сфере. «Поэтому мы должны изучить эти моменты», - сказал таджикский стратег.
Процесс рассмотрения целесообразности вступления Таджикистана в ЕАЭС продолжается уже пятый год.
После изучения этого вопроса специальной рабочей группой при Минэкономики и торговли республики заключения осенью 2016 года были переданы на рассмотрение в правительство страны.
Причина неспешности республики объясняется официальными структурами республики желанием оценить практические плюсы и минусы от участия в интеграции на примере недавно присоединившихся Армении и особенно Кыргызстана.
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