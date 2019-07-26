Всем доброго времени суток! Впереди очередные, жаркие выходные! Куда же можно отправиться в ближайшие дни? На самом деле, мероприятий очень много.
Внимание, друзья! Вас приглашают принять участие в образовательной трехуровневой международной программе НССБ - «Начни и Совершенствуй Свой Бизнес»!
Учебно-образовательная Программа «T-MBA» при Партнерстве с Puzzle Coworking объявляет набор на курсы по Международной Программе для желающих начать и развивать собственный бизнес.
Запишитесь на бесплатную консультацию уже сейчас и выбери свой бизнес-курс! Запись на курсы по Тел/Viber: (+992) 8888-15-115.
Между тем, в эту субботу магазин FLO по уже сложившейся традиции приглашает вас провести вечер в приятной обстановке под музыку талантливой певицы Мехрнигори Рустам.
Вас ждут 27 июля в 20.00 в "Душанбе-Молл".
В воскресенье вы можете посетить мастер-класс "Открытка своими руками", который пройдет с 18.30 в кафе "Хонаи Ман" по улице Пулоди, 43. Стоимость: 30 сомони для детей и 50 сомони для взрослых. Забронировать билеты можно заранее по телефонам: 901 000 831, 93 330 0446.
Вашему ребенку от 4 до 14 лет? Тогда детская ШКОЛА МОДЕЛЕЙ в Душанбе ждет вас. Отличный возраст для старта, ведь модели, начинающие карьеру в детстве, более востребованы в будущем. Сейчас идет набор на обучение.
В программе обучения: актерское мастерство, сценическая речь, дефиле, подиумный шаг, фото и видеопозирование, профессиональное портфолио. По окончании выдадут сертификат.
Запись в direct или по тел. 93-9026000, вайбер 93-5774455. Уроки будут проходить 2 раза в неделю: по 2 часа каждый урок.
Ну и для тех, кто любит ходить по выходным в кино.
Он – эксперт по искусству, вернее… его хищению. Она – модель с задатками актрисы и высоким IQ. Оба любят деньги и риск. Они просто созданы друг для друга, или это лишь фасад, чтобы провернуть изысканную и виртуозную аферу, больше похожую на арт-перформанс?
Смотрите "Искусство обмана" в кинотеатрах города.
Орумбекзода: Маршировка барои донишҷӯён маҷбурӣ нест
Ширкати “Тоҷик Эйр” парвозҳояшро дубора аз сар гирифт
«Мушкиле нест, ки осон нашавад”. Суҳбати сарони кишварҳо бо сокинони Ворух ва Оқ-Сой
Гармӣ Тоҷикистонро тарк карданӣ нест. Боз ҳавои гарми Эрон меояд
Аврупоро гармии бесобиқаву тоқатфарсо фаро мегирад
Дидори сарони кишварҳои Тоҷикистону Қирғизистон бо фаъолони деҳоти наздисарҳадӣ
Иштироки дзюдочиёни тоҷик дар мусобиқаи Гран-прии Загреб
Вохӯрии таърихии Эмомалӣ Раҳмон ва Сооронбой Жээнбеков дар минтақаи сарҳадии Ворух - Оқсой
Вохӯрии сарони кишварҳои Тоҷикистону Қирғизистон дар Исфара ва Чолпон-Ота
Хуҷанд: корхонаҳои фаъолияташон қатъшуда корашонро барқарор карданд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста