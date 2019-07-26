Таджикистан на этой неделе с двухдневным рабочим визитом посетил Директор Азиатского банка развития по энергетике в Центральной и Западной Азии Ашок Бхаргава. По итогам своего визита господин Бхаргава дал эксклюзивное интервью корреспонденту «АП».

- Господин Бхаргава, в первую очередь, хотелось бы узнать цель вашего визита, с кем встретились в республике и какие вопросы обсудили?

- Цель визита – это встреча с представителями наших основных партнерских учреждений и обсуждение текущего состояния и перспектив нашего сотрудничества: чего мы достигли и куда нам двигаться дальше.

Текущий визит имеет особое значение, так как на данном этапе мы подготавливаем новый проект энергетической стратегии для региона. С учетом наличия у Таджикистана значительных гидроресурсов могу сказать, что его роль очень важна в деле обеспечения региональной энергетической безопасности. И мы хотели обсудить данную стратегию с нашими партнерами, услышать их точку зрения.

В рамках подготовки данной стратегии мы впервые организовываем диалог министров энергетики стран-членов Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества.

Этот диалог пройдет 20-21 сентября одновременно с инвестиционным энергетическим форумом. Идея заключается не только во встрече с представителями ключевых государственных ведомств, но также в обозначении участия широкого круга заинтересованных стран.

В ходе визита я встретился с руководством Министерства энергетики, Министерства финансов, ОАХК «Барки точик». У нас прошло плодотворное обсуждение насущных вопросов. Стороны заверили друг друга, что сообща будут двигаться в правильном направлении.

- Вы отметили важную роль гидроресурсов Таджикистана в обеспечении энергетической безопасности региона. Не планирует ли АБР уделять в будущем больше внимания именно этой отрасли, за счет развития которой республика смогла бы самостоятельно продвигаться по другим направлениям?

- Те проекты, которые финансируются со стороны АБР, правительством страны определяются в качестве приоритетных. Сотрудничество АБР с республикой отражено в нашей пятилетней стратегии партнерства. В рамках этой стратегии у нас есть страновой операционный бизнес-план. Мы сообща принимаем решения о том, какие сектора будут финансироваться.

Гидроэнергетический потенциал республики действительно очень большой. Но вам нужно что-то большее, чем просто деньги для использования этих ресурсов. Стране необходимо налаживать партнерские отношения. Я говорю об экспортноориентированности гидроресурсов. Если посмотреть на всю цепочку, то вопрос финансирования не стоит во главе угла. Первоначально нужно согласовать механизмы.

Допустим, если будет построена та или иная ГЭС, Таджикистан должен найти страну сбыта производимой электроэнергии, должны быть заключены соглашения и так далее. Когда все эти моменты будут согласованы, тогда поднимается вопрос о выделении финансовых ресурсов для строительства того или иного объекта.

Для поддержания экспортного потенциала гидроресурсов мы очень тесно работаем с правительством. В прошлом году был утвержден проект по воссоединению энергосистем Таджикистана и Узбекистана. Проект такого рода даст возможность увеличить экспорт электроэнергии в соседние страны.

- Обеспечение энергетической безопасности является одним из направлений текущей Стратегии партнерства АБР с Таджикистаном. Банк, в основном, помогает республике реконструировать, модернизировать существующие энергетические объекты, инфраструктуру. Не планируется ли в будущем оказывать помощь республике в возведении новых крупных мощностей, например Рогунской ГЭС?

- Модернизация действующей инфраструктуры – это то, что мы называем действием первого выбора. Результаты этой модернизации вы будете ощущать с повышением энергоэффективности. Другими словами, перед тем как строить что-то новое, необходимо извлечь максимум из того, что уже имеется.

Это именно та сфера, на которую мы делаем непосредственный акцент, так как видим здесь значительный потенциал.

Модернизация инфраструктуры также несет пользу в вопросах региональной взаимосвязанности.

- Насколько вы считаете правильными тарифы на электроэнергию, установленные правительством различным категориям потребителей. К примеру, население в настоящее время платит за каждый киловатт около 2-х центов, а Таджикская алюминиевая компания – 1 цент. При этом с 1 сентября тариф для населения вырастет еще на 17%, а для производителя алюминия останется неизменным?

- Вопрос о тарифах должен рассматриваться в более широком контексте. Я полагаю, что любое правительство использует инструмент повышения тарифов, как инструмент последней инстанции. Если честно, я не знаю методологию или порядок определения тарифов для различных категорий потребителей в республике. Я не могу судить о том, насколько это правильно или неправильно, но могу сказать, что вопрос финансовой устойчивости энергетического сектора критически важен для всей экономики страны в целом.

Для обеспечения финансовой устойчивости повышение тарифов является только одним из элементов. Мы оказываем содействие правительству в реализации и нетарифных мер.

Перекрестное субсидирование, о котором вы упомянули, это не уникальное явление. Могу привести пример: даже в такой стране, как Китай, промышленные предприятия оплачивают потребление электроэнергии по более низким тарифам, чем офисные учреждения и население.

Правительство использует повышение цен в качестве политического инструмента для достижения экономических целей.

В целом, вопрос тарифов очень сложный, на него нет однозначного ответа.

- Господин Бхаргава, вы работаете Директором энергетического отдела Департамента Центральной и Западной Азии АБР почти два года. Курируете кредитование в энергетическом секторе, в частности, Таджикистана. Скажите, как работается с таджикскими партнерами?

- Мне очень приятно работать с партнерами из Таджикистана. Сама работа, которой мы занимаемся, не из легких. Таджикистан не является исключением по сравнению с другими странами. У нас очень хорошие отношения со всеми правительственными структурами, а также с другими партнерами и бенефициарами, мы гордимся этим партнерством.

Досье «АП»: Ашок БХАРГАВА вступил в должность Директора Отдела энергетики Департамента Центральной и Западной Азии (CWRD) Азиатского банка развития 30 октября 2017 года. В этой должности он курирует кредитование в энергетическом секторе и реализацию портфеля в 7,3 млрд. долл. США для Афганистана, Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

До прихода в CWRD Ашок Бхаргава был директором по энергетике в Департаменте Восточной Азии в течение 7 лет и отвечал за операции в энергетическом секторе в Китайской Народной Республике и Монголии. Он инженер-электрик со степенью магистра делового администрирования и множественными тренингами по управлению и лидерству в Кембриджском университете, Гарвардской школе бизнеса и Школе бизнеса Росса, Мичиган.

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