Частная таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» отложила покупку лайнера Boeing 737 MAX до окончательного выяснения причин произошедших крушений с этим самолетом.

«От этого самолета отказался весь мир в целях безопасности полетов», - заявил директор Агентства гражданской авиации при правительстве РТ Икром Субхонзода 26 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Он отметил, что таджикскими авиакомпаниями данный самолет для перевозки пассажиров не использовался.

По словам Субхонзода, авиакомпания «Сомон Эйр» намеревалась приобретать эту модель самолета, заключив соответствующий контракт с компанией Boeing.

«Однако покупка этого самолета отложена до тех пор, пока компанией Boing и специальной комиссией по расследованию аварий не будут представлены окончательные заключения относительно произошедших с этим самолетом крушений», - сказал он.

Глава Агентства гражданской авиации Таджикистана добавил, что «обеспечение безопасности полетов, безопасность каждого пассажира для нас стоит на первом месте».

Напомним, весной этого года эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена во всем мире после крушения самолета этой модели в Эфиопии.

10 марта в Эфиопии разбился самолёт Boeing 737 MAX, жертвами катастрофы стали 157 человек. После крушения лайнера мораторий на полёты самолётов этой модели был введён практически во всех странах мира, включая США. Корпорация Boeing приостановила поставки авиакомпаниям новых самолётов, а некоторые компании объявили об отказе от лайнеров этой модели.​

Cогласно предварительным данным расследования, крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии и самолёта той же модели в Индонезии в октябре прошлого года, произошли из-за ошибки в программном обеспечении.

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