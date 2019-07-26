Авиакомпания «Таджик Эйр» приступила к выполнению полетов: самолетом Боинг-767 уже осуществлены чартерные полеты. Сегодня, 26 июля, этим самолетом совершен первый рейс в рамках кампании «Хадж-2019» из города Худжанда до саудовской Джидды, сообщил директор Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икром Субхонзода 26 июля на пресс-конференции в Душанбе.
Он отметил, что авиакомпания в начале этого года приостановила все полеты в связи со сложным финансовым положением, в результате чего закончила первое полугодие с ущербом в размере 17,5 млн сомони.
По словам Субхонзода, проводятся работы для осуществления полетов, налаживания стабильной деятельности компании, предотвращения банкротства и восстановления ее платежеспособности.
«Мы нацелены на то, чтобы деятельность национального авиаперевозчика, который имеет 95-летнюю историю, стабилизировалась», - сказал он.
Директор Агентства подчеркнул, что созданной специальной комиссией определена общая стоимость неликвидов (старой техники) авиакомпании, размер которой составляет около $4 млн.
«Есть потенциальные покупатели, и вырученные за счет продажи техники средства будут направляться на улучшение финансового состояния авиакомпании», - сказал он.
По словам гендиректора «Таджик Эйр» Дилшода Исматуллозода, на данный момент авиакомпания «Таджик Эйр» располагает пятью самолетами и одним вертолетом.
Он отметил, что в рабочем состоянии из них в настоящее время находится всего лишь один самолет (Боинг-767), который занимается перевозкой паломников в хадж.
Исматуллозода подчеркнул, что еще два самолета находятся на капитальном ремонте, один в городе Шарджа, второй - в Москве.
Кроме того, добавил он, два самолета Боинг-757 и Ан-28 и вертолет Ми-8 на данный момент находятся в Душанбе.
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