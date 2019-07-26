В Лондоне состоялась выставка мировой фэшн-индустрии «Pure London», на которой был представлен стенд Узбекистана, сообщило ИА "Дунё".
Практическим результатом поездки узбекских текстильщиков в Британию стал подписанный контракт между компанией «Vakkoni Collection» (Наманган) и компанией «The Notting Hill Gate Shopping Bag» о поставке в Британию биологически чистых сумок, сделанных из узбекского хлопка.
Эти сумки предназначены для сувениров и продуктов питания. Ожидается их широкое распространение в супермаркетах Лондона и других городах Великобритании.
«Pure London» - самое масштабное мероприятие в сфере розничной торговли модной одеждой в Великобритании, на котором демонстрируются текстильные изделия, аксессуары, а также коллекции готовой одежды от более 700 брендов и дизайнеров среднего и высшего уровня. Выставка проводится дважды в год в Лондоне.
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