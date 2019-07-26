Первые совместные учения спасательных служб Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана пройдут в сентябре в Баткенской области Кыргызстана.

Учения таких масштабов с привлечением спасателей трех государств еще не проводились, сообщила «АП» начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана Умеда Юсуфи.

В прошлом году таджикские спасатели провели совместные учения с кыргызскими коллегами, на которых были отработаны вопросы взаимодействия спасательных служб при ликвидации природных катастроф на границе двух государств. КЧС Таджикистана и МЧС Узбекистана пока не проводили совместных учений.

На сентябрьских учениях в Баткене спасатели Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана отработают вопросы взаимодействия при ликвидации техногенных и природных катаклизмов, сообщила Юсуфи.

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