Команда военных медиков Минобороны Таджикистана впервые примет участие в международных армейских играх, сообщил «АП» пресс-секретарь оборонного ведомства Таджикистана Ориф Низомиён.

Армейские игры под названием «Военно-медицинская эстафета» с 3 по 12 августа пройдут на полигоне «Фориш» Минобороны Узбекистана с участием команд военных ведомств Армении, Анголы, Азербайджана, Беларуси, России, Вьетнама, Казахстана, Зимбабве, Мьянмы, Таджикистана и Узбекистана.

Венесуэльские военные медики прибывают в «Фориш» в качестве наблюдателей.

На играх военные медики стран участниц продемонстрируют свои навыки по оказанию первой медицинской помощи на поле боя, вывода получавшего ранения солдата из поле боя, стрельбе по мишеням

Минобороны Узбекистана объявило, что победителя «Военно-медицинской эстафеты» наградит автомашиной «Chevrolet Gentra».