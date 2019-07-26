Комроншохи Устопириён в гран-при Будапешта в июле 2019 года.

Сборная Таджикистана по дзюдо в составе 6 спортсменов выступит в турнире «Гран-при» в Хорватии, который стартует сегодня и завершится в воскресенье, 28 июля.

Состязания в Загребе станут очередным этапом олимпийского отбора к Играм в Токио-2020.

В заявочном списке сборной Таджикистана числятся:

Хайёмиддин Джабборов (-66 кг), Сомон Махмадбеков, Бехруз Ходжазода (-73 кг), Акмал Муродов (-81 кг), Комроншох Устопириён (-90 кг) и Темур Рахимов (+100 кг).

Определились первые соперники тавджикских дзюдоистов на стартовых поединках турнира.

Хайёмиддин Джабборов выступит против представителя Гвинеи-Бисау Диого Кесара. Сомон Махмадбеков проведет схватку с японцем Аратой Татсукавой, а Бехруз Ходжазода с Лукасом Рейтой из Австрии. Акмалу Муродову жребий выбрал в соперники Альфонсо Солану из Испании.

Комроншох Устопириён из-за высокго рейтинга освобожден от игр первого раунда, далее его соперником станет победитель пары Санширо Мурао (Япония)/Кеджау Нхабали (Украина). Тимур Рахимов также вступит в бой со второго раунда, его соперник - Джур Спийкас из Нидерландов.

Каждая золотая медаль принесет ее обладателю 700 баллов в рейтинге, серебряная – 490, бронзовая – 300. Как обычно, на турнире этого уровня будет разыграно четырнадцать комплектов медалей. В соревнованиях принимают участие около 600 атлетов из 87 стран мира.

Победители в каждой из весовых категориях получат по 3 тыс. долларов, серебряные призеры – 2 тыс., обладатели бронзовых наград – по 1 тыс. долларов.

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